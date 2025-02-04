¥Ð¥ë¥È³¤¥±¡¼¥Ö¥ëÂ»½ý¡¡¡ÖÇË²õ¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÅö¶É¡¡Ù½Êá¤·¤¿Á¥Çõ¤ò²òÊü
ËÌ²¤¥Ð¥ë¥È³¤¤Ç³¤Äì¤ÎÄÌ¿®¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÂ»½ý¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¸¡»¡Åö¶É¤Ï¡¢Ù½Êá¤·¤Æ¤¤¤¿Á¥¤ò²òÊü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÂ»½ý¤Ï¸Î°Õ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÃÇÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÅö¶É¤ÏÀè·î26Æü¡¢¥é¥È¥Ó¥¢¤È¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ò·ë¤Ö³¤Äì¤ÎÄÌ¿®¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÂ»½ý¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥¿Á¥ÀÒ¤ÎÁ¥¤òÙ½Êá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÁ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¸¡»¡Åö¶É¤Ï3Æü¡¢ÁÜºº¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¥±¡¼¥Ö¥ëÂ»½ý¤Ï¤³¤ÎÁ¥¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö°Å·¸õ¤äÁ¥¤ÎÀ°È÷ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤ÇÇË²õ¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸¡»¡Åö¶É¤Ï¡ÖÁ¥¤ÎÉÅ¤Î¥í¥Ã¥¯¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢24»þ´Ö°Ê¾å°ú¤¤º¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾èÁÈ°÷¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ù½Êá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ë¥¿Á¥ÀÒ¤ÎÁ¥¤Ï²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÂ»½ý¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼·Ù»¡¤¬¥í¥·¥¢¿Í¤ÎÁ¥°÷¤ò¾è¤»¤¿¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Á¥ÀÒ¤ÎÁ¥¤òÙ½Êá¤·¡¢ÁÜºº¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë²òÊü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ë¥È³¤¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯11·î°Ê¹ß¡¢³¤Äì¤ÎÅÅÎÏ¤äÄÌ¿®¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬Â»½ý¤¹¤ëÈï³²¤¬Áê¼¡¤®¡¢NATO=ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤Ê¤É¤¬´Æ»ë¤È¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Áòµ·,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ï·¸å,
À¸²Ö,
ÇÛÀþ,
Ê©ÃÅ,
Áòº×,
¥À¥¤¥¹,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹