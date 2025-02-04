²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTHREE¡×¤¬¹á¤ê¤Î¿·Äó°Æ¡¡¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¤Ê¤ÉÅ¸³«
¥¹¥È¥ì¥¹´ËÏÂ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¡¢²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¿·¤·¤¤¹á¤ê¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤Ç¤¹¡£
¥Ý¡¼¥é¡¦¥ª¥ë¥Ó¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTHREE¡×¤¬3ÆüÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹¡É¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿¿©ÉÊ¤ä°ûÎÁ¤Ê¤É¤Î¿·¤¿¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡£
¡ÈÅÉ¤ë¡É¤Ç¤â¡ÈÓÌ¤°¡É¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÈÀÝ¤ë¡É¹á¤ê¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
´ö²¿³ØÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¾®¤µ¤ÊÇò¤¤Êñ¤ß¡£
¤½¤ÎÃæ¿È¤Ï¥°¥ß¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¤«¤ß±þ¤¨¤Ç¡¢°ì¸ý¤«¤à¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ì¥â¥ó¤Î¹á¤ê¤¬É¡¤ò¤¹¤Ã¤ÈÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¹á¤ê¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ACRO¡¦µÜ粼Ì¾Ï¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¸½Âå¿Í¤¬1Æü¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¾ðÊóÎÌ¤ÏÊ¿°Â»þÂå¤Î°ìÀ¸Ê¬¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î°ìÇ¯Ê¬¡£²Ê³Ø¤µ¤ì¤¿Ë§¹á¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½Âå¿Í¤ÎÇ¾ÈèÏ«Äã¸º¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ðÊó¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¸½Âå¿Í¤Î¥¹¥È¥ì¥¹´ËÏÂ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹á¤ê¤Ç±þ¤¨¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
ACRO¡¦µÜ粼Ì¾Ï¼ÒÄ¹¡§
¥¥ã¥ó¥×¡¦¥è¥¬¡¦¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢ÅÔ»Ô·¿¤ÎÀ¸³è¼Ô¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤«¤éÍ¯¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ê¾õÂÖ¤ò¼«¤éµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤â¤Ã¤ÈÆü¾ïÅª¤Ë¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÂåÂØ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò²¿¤«Äó°Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹á¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¡¢¹á¤ê¤Ç¿¼¸ÆµÛ¤òÂ¥¤¹¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤â3·î¤«¤éÈ¯Çä¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¹ñ»ºÀºÌý¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿©ÉÊ¤ä°ûÎÁ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤«¤é¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Ø¡£
¤è¤ê¿È¶á¤Ê¹á¤ê¤Ç»Ô¾ì³ÈÂç¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£