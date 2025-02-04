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All lyrics by ÀéÍÕÍº´î (Yuki Chiba)
All songs produced by Koshy
Mixing by Leslie Brathwaite
Mastering by Colin Leonard (SING Mastering)
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