タイ出身のアーティストNuNew（ヌニュー）とは？プロフィールや日本デビューから注目ポイントを徹底解説

TOOBOE - NuNew - 渋谷のBARで初めてのデイト / THE FIRST TAKE

“アジアの真珠”“国民の息子”と名高いタイの人気俳優&アーティストのNuNew(ヌニュー)。これまでリリースしたシングルすべてが主要音楽チャートで1位を獲得し、タイのエンタメをけん引するグローバルアーティストに迫る。

■「アジアの真珠」「国民の息子」と称されるタイ出身の大人気スター

NuNew(読み:ヌニュー)

・本名 チャワリン・プラーッピリヤウォン

・中国名 林景云(読み:リン・ジンユン)

・出身 タイ・バンコク

・生年月日 2001年7月25日

・日本デビュー:2024年11月20日

・日本デビュー作品:1st シングル「渋谷のBARで初めてのデイト」

・Instagram https://www.instagram.com/new_cwr/

・Instagram(DOMUNDI)https://www.instagram.com/domunditv/

・Instagram(飼い猫:July)https://www.instagram.com/jaojulyyy/

・X(旧Twitter)https://x.com/CwrNew

・TikTok

・YouTube(DMD MUSIC)

・YouTube(DomundiTV )

2001年7月25日生まれのタイ・バンコク出身のアーティスト&俳優。2022年放送のタイの大ヒットドラマ『Cutie Pie』でプルック・パーニ(Zee)と共に主役を演じ、俳優としてデビュー。瞬く間に国内外で大ブレイクした。2023年には圧倒的な歌唱力が評価され、ソロシンガーとしてのキャリアを確立。これまでリリースしたシングルすべてが主要音楽チャートで1位を獲得し、数々の音楽アワードを総なめに。

2024年8月にはバンコクのインパクト・アリーナで自身初のソロコンサートを行い、チケットは完売。2日間で2万人を動員した。2024年11月初旬に開催された『TikTok Thailand Awards 2024』ではMusic Artist of the Year(最優秀音楽アーティスト賞)を受賞し、タイのエンタメをけん引するグローバルアーティストの地位を確固たるものに。

日本デビューは2024年11月。情報解禁時にはNuNewや所属事務所DOMUNDIのSNS上に国内外のファンから歓喜に溢れた祝福のコメントが多く寄せらせたほか、Xでは日本デビューのハッシュタグ“#NuNewJapanDebut”がタイでトレンド1位となった。

また、タイ国内主要メディアでも日本デビューが取り上げられるなど、大きな話題に。日本デビュー曲「渋谷のBARで初めてのデイト」はタイと日本の音楽シーンを象徴する作家陣のコラボレーションによって生まれたポップソング。配信リリース時には世界29か国のiTunesトップソングで1位にランクインし、12月4日にリリースされたCD版はオリコン週間チャート12位、デイリーチャート5位を記録。東京・東急歌舞伎町タワーTHEATER MILANO-Zaで初の日本単独コンサート『NuNew 1st Concert “DREAM CATCHER” in Japan』を開催し、国内外から多くのファンが詰めかけ、昼夜2公演共、完売という大盛況振りを見せつけた。

■NuNewの魅力とは?

◎目を惹くルックス

中国語の通訳・翻訳家を目指していた大学時代に先輩の誘いで芸能界へ。俳優デビュー作且つ初主演作となったドラマ『Cutie Pie』ではドラムに熱中する大学生を演じ、キュートでスウィートで清潔感のあるルックスとフレッシュ且つ確かな演技でタイ国内外でブレイク。日本デビューシングル「渋谷のBARで初めてのデイト」のジャケットでは渋谷の幻想的な街並みを背景にダメージデニムのジャケットをまとい、親しみやすくも洗練された印象を与えた。柔和でキュートだが、個性と確かな意志を感じられるキャラクターが多くを惹きつけている。

◎甘くも力強い歌声

子どもの頃から音楽を聴くことと歌うことが好きだったというNuNew。しかしシャイな性格のため、ひとりの時に歌っていたのだとか。真綿で包み込まれているような感覚を覚える柔らかくて透明感溢れる歌声が魅力だ。リスナーの全身の力をすっと抜いてくれるようなリラックス効果がある。楽曲で描かれる感情のひだを立体的に描く表現力を持ち合わせており、リスナーが楽曲の世界観に感情移入できる要因となっている。スロウテンポの楽曲やミディアムテンポの楽曲に特に映える歌声だが、アップテンポの楽曲も正確なピッチで歌声の魅力を落とさずに歌うことができる実力の持ち主だ。

◎多彩な表現力

多数のカバー曲をYouTube動画やコンサートで披露。母国語のタイ語に加えて、中国語、韓国語、英語、日本語、スペイン語といった多数の言語でのカバーに挑戦しており、言語の違いによる繊細な発語の妙がさまざまな曲から味わえる。YOASOBIの「たぶん」やLE SSERAFIMの「Smart」、Tylaの「Water」などをダンサーと共に踊りながら熱唱することもあり、ダンスの表現力にも定評がある。

俳優としての実力も折り紙付きなだけに、NuNewのコンサートは歌唱、ダンス、演技という多彩なクリエイティブが体験できる場所だ。俳優としては、デビュー作『Cutie Pie』では裕福な旧家出身の大学生・グアを繊細に演じブレイクしたが、『Mission Fan Possible』等、複数の作品に出演していたり、2025年は、『Cutie Pie』で相手役を演じたZeeと再び共演したドラマ『The Next Prince』と『Zomvivor』の公開が控えていたりと…伸びやかな振れ幅を見せている。

◎応援したくなる可愛らしさ

シャイだが人懐っこい性格で、初めての日本単独コンサートではお気に入りのアニメだという『鬼滅の刃』の竈門炭治郎の羽織を着用し、「この服を着るとパワーをもらえます。刀だけがないけど(笑)」と言ってはにかんだ後、日本語で「ヒノカミ神楽、壱ノ型!」という炭治郎の台詞を口にしてからLiSAの「紅蓮華」を歌うという茶目っ気たっぷりな一幕もあった。

日本のアーティストの楽曲をよく聞くといい、特に好きなのは藤井風、YOASOBI、LiSA。インタビューではよく「自信はないが、ファンや周りの人からのサポートが原動力に繋がる」と口にしている。夢は“世界各国でデビューすること”。国内外でのブレイク後も決して奢ることなく、周囲への感謝を胸に、ひたむきに高みを目指し続ける姿勢もNuNewを応援したくなる理由のひとつだろう。

■『THE FIRST TAKE』で披露した日本デビュー曲「渋谷のBARで初めてのデイト」

▼NuNew | Japan Debut Single | 渋谷のBARで初めてのデイト (First Date at Shibuya) Official MV

▼NuNew | 渋谷のBARで初めてのデイト (First Date at Shibuya) - タイ語バージョン Official Lyric Video

記念すべきデビュー作であり、タイPOP界のヒットプロデューサー、Amp Achariyaが作曲を手がけ、作詞はYUIやFTISLANDの楽曲プロデュースで知られる近藤ひさし、編曲はSMAPや綾香、いきものがかり等で知られる鈴木Daichi秀行が手がけた。

R&Bの要素も感じられるネオシティポップの洒脱なサウンドにNuNewのまろやかな歌声が乗る。全編日本語詞だが、昔から日本の楽曲を愛聴し、カバーの経験も豊富なNuNewだけに日本語の発音は巧みだ。初デイトにおける初々しい駆け引きやドキドキがたっぷりと描かれていて、世代を超えて、恋人がいる人もいない人も多幸感に包まれる楽曲と共に、新しい事に挑戦するわくわく感も感じられる応援ソングだ。

ミュージックビデオは、歌詞とリンクするように渋谷のバーでカラフルなカクテルを楽しむNuNewの姿から始まり、エレベーターの中でデイト前の期待と不安が入り混じったような表情でビジュアルをチェックするNuNew、渋谷PARCOが見えるエリアで散策するNuNew、渋谷タワーレコードに訪れるNuNewといった、渋谷を拠点にしたさまざまなNuNewの姿が映り、プライベートムード満載。まるでNuNewと実際に“デイト”をしているような感覚になる映像作品となっている。

『THE FIRST TAKE』では、まずNuNewは美しいハイトーンの歌声でマイクチェック。緊張感が漂いながらもにこやかな表情で「お願いします」と口にしてから、パフォーマンスをスタート。情感たっぷりに主人公の繊細な心情を歌で表現している。

▼NuNew - 渋谷のBARで初めてのデイト / THE FIRST TAKE

■NuNewをもっと知るなら!聴くべき楽曲3選

「Anything 」

2023年7月にリリースされたソロ第一弾シングル。穏やかなメロディラインと包容力溢れるボーカリゼーションのケミストリーが際立つ“あなた”を想う優しさと強さが共存したバラードだ。たちまち主要ヒットチャートのトップを飾り、同年のアワードで多くの賞を受賞した。2025年1月には自身初の『THE FIRST TAKE』出演で披露。日本のメディア初パフォーマンスとなったが、マイクチェックの段階から美しい歌声を響かせ、スペシャルアレンジが施された「Iหมอนอิง (Anything) 」を珠玉の歌声で魅せた

「Unforgettable」

民族音楽のテイストを感じるエキゾチックなサウンドアプローチに挑戦したサードシングル。郷愁と憂いを帯びたNuNewのボーカリゼーションが息を呑む程美しい。今は隣にいない“あなた”への喪失感に苦しみ、“あなた”の新たなスタートを祝福しながらも、孤独を深める失恋ソングだ。ミュージックビデオは豪華で華麗なセットの中、時に“あなた”との幸せな思い出に浸り、時に“あなた”との別離に苦しむ俳優としてのNuNewの魅力が存分に味わせるドラマ仕立ての内容になっている。

「Your Season」

2024年8月にリリースされたシングル。『FUJI ROCK FESTIVAL』をはじめ、多くの海外フェスへの出演経験のあるタイを代表するシンガーソングライター、THE TOYS が初めて NuNew の楽曲プロデュースを担当。NuNewの楽曲ならではの清涼感を際立たせたバラードだ。変わることのない“君”への想いを歌に乗せて誓う。学校を舞台にしたミュージックビデオにNuNewの相手役としてタイの国民的ガールズグループ、4EVE のメンバー・Aheya (アアーイ)、友達役としてNuNewと同じ Domundi TV所属の俳優、Nat Natasit (ナット・ナタシット) が出演していることも話題になった。

■NuNewのこれからの活躍をチェック!

アーティストとしても役者としても伸び盛りの新世代のグローバルスター、NuNewがこれからどう世界を席巻していくのか、注目だ。

TEXT BY 小松香里

