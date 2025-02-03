¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¥ª¡¼¥×¥óAI¤¬¥¿¥Ã¥°¡ªÀ¸À®AI³«È¯ÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖSB OpenAI Japan¡×¤òÆüËÜ¤ËÀßÎ©¤Ø¡¡¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä²ñµÄ¤Ç¤Î°Õ»Ö·èÄê¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¡¼¥×¥óAI¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È°®¼ê¡£
À¸À®AI¤Î¿·²ñ¼Ò¤òÆüËÜ¤ËÀßÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤Ç¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡¦Â¹ÀµµÁ²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§
Âç´ë¶È¸þ¤±¤ÎºÇÀèÃ¼AI¡¢¤³¤ì¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÆüËÜ¤«¤é»Ï¤á¤ë¡£
Â¹¼ÒÄ¹¤È¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥óAI¤Î¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤Ï¡¢3Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿500°Ê¾å¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Âç´ë¶È¸þ¤±¤ËÀ¸À®AI¤Î³«È¯ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¿·²ñ¼Ò¤ÎÀßÎ©¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡¦Â¹ÀµµÁ²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§
¤³¤ÎÀ¸À®AI¤òÆ³Æþ¤·¤¿´ë¶È¤ÈÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤È·õ¤°¤é¤¤¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
OpenAI¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¡§
AI¤Ï»ö¶È¤Î¸úÎ¨²½¤È·ÐºÑÅª¤Ê²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏAI¤¬¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·²ñ¼Ò¤Ç¤Ï´ë¶È¤´¤È¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥Ç¡¼¥¿¤òÅý¹ç¤·¡¢ÀìÍÑ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿ºÇÀèÃ¼AI¤òÄó¶¡¤·¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Î¤Û¤«¡¢²ñµÄ¤Ç¤Î°Õ»Ö·èÄê¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£