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¡Ú»þ´Ö¡ÛOPEN 18:00 / START 18:30
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¡¦VIP¥Á¥±¥Ã¥È \13,000+tax (ÀÇ¹þ\14,300)
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2/3(·î) 20:00 ¡Á 2/9(Æü)23:59
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