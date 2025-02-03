ÂæÏÑ¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯ÍøÍÑ¶Ø»ß¡¡¸øÅªµ¡´Ø¤Ç¡¢¹ÔÀ¯±¡Ä¹»Ø¼¨
¡¡¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÂæÏÑ¤ÎÂî±ÉÂÙ¹ÔÀ¯±¡Ä¹¡Ê¼óÁê¡Ë¤Ï3Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿·¶½´ë¶È¡ÖDeepSeek¡Ê¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¡Ë¡×¤¬³«È¯¤·¤¿À¸À®¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸øÅªµ¡´Ø¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¶Ø»ß¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡£¹ÔÀ¯±¡ÊóÆ»´±¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹ñ²È¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤Î¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î³ÎÊÝ¡×¤¬ÌÜÅª¤È¤¤¤¦¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÈ¯Å¸Éô¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈ¯Å¸¾Ê¡Ë¤ÏÀè·îËö¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤Î»ÈÍÑÀ©¸Â¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐºö¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤¿·Á¡£
¡¡ÊóÆ»´±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âî»á¤Ï3Æü³«¤«¤ì¤¿²ñµÄ¤Ç¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀ¤ÎºÝ¤ËÃøºî¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ë´ØÏ¢Ë¡µ¬¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¾ðÊó¤¬Î®½Ð¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£