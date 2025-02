アメリカ空軍が1990年代から運用している貨物機「C-17 グローブマスター III」の胴体に、3Dプリンターで出力した小さな偏向板を付けることで、空気の抵抗を減らして燃費を大きく改善することができたと、アメリカ空軍が発表しました。Cutting-Edge Microvane Technology Ready to Modernize C-17 Fleet > Eglin Air Force Base > Article Display

https://www.eglin.af.mil/News/Article-Display/Article/4029642/cutting-edge-microvane-technology-ready-to-modernize-c-17-fleet/Little vanes glued to planes promise big savings for US Air Forcehttps://newatlas.com/military/ticky-little-vanes-bring-big-savings-us-air-force/C-17 Globemaster: Cutting-Edge, Drag-Reducing 'Microvane Tech' Set To Modernize USAF's Aircraft Fleethttps://www.eurasiantimes.com/usaf-enters-final-evaluation-phase-for-microvane/マクドネル・ダグラス(現ボーイング)製の大型貨物機であるC-17は、主力機だったロッキード C-141 スターリフターの後継機として1995年に導入され、それ以来約30年にわたってアメリカ空軍・イギリス空軍・カナダ空軍・オーストラリア空軍などのロジスティクスを担っています。そんなC-17には、貨物ドアがある胴体後部が上向きに傾斜した形状をしているため、乱気流が発生して燃費が悪化してしまうという問題があるとのこと。垂直尾翼や水平安定板が胴体から離れた高い位置に配置されているのも、これが理由だといわれています。by 43d Air Mobility Operations Group燃費の問題に取り組んでいたアメリカ空軍は、4×16インチ(約10×41cm)の薄いブレードである「マイクロ偏向板(マイクロベーン)」12枚を3Dプリンターで作成し、強力な接着剤で胴体後部に取り付けるという改造を施しました。この「近代化」を行った結果、機体にかかる抗力と燃料の消費量が1%減少しました。1%では大差ないと感じるかもしれませんが、アメリカ軍が重宝している大型貨物機の燃費が改善することで、年間1400万ドル(約21億8000万円)が節約できると国防省は試算しています。特に、中国の脅威が増大しているインド太平洋の領域では、物流上の課題と任務の遂行が可能な距離の伸長が一層重要になっており、マイクロベーンによる燃料費の削減は、戦略上極めて重要なメリットとなります。そのため、アメリカ空軍は「燃料は勝敗を分ける要素であり、戦略的に不可欠な資源である」と述べました。目下のところ、6機のC-17が全機配備前の最終評価段階であるロジスティクス・サービス・アセスメント(LSA)に向けた改修を受けており、最終的には運用されている全機にマイクロベーンが取り付けられる予定とのこと。by 143d ESCマイクロベーンを取り付けるだけという少ないコストで運用能力が向上するとともに費用の節約も実現できるため、アメリカ空軍はマイクロベーンを「低コストで革新的な戦力増強能力」と評価。カナダやイギリスを含む同盟国もマイクロベーンに強い関心を示しています。アメリカ空軍の運用エネルギー・安全・労働衛生担当副次官補のロベルト・ゲレロ氏は「燃料を節約すればするほど、空軍の即応性と運用効率が強化されます。私たちは、マイクロベーンなどの最新技術を旧式の航空機に追加することで、燃料費を大幅に節約し、この大国間競争(Great Power Competition)の時代における競争力を維持するために不可欠な能力を構築しています」と話しました。