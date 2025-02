チェルシーの若き逸材は今冬新たな挑戦をするようだ。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、チェルシーに所属する21歳MFカーニー・チュクウェメカは今冬の移籍市場でボルシア・ドルトムントにレンタル移籍をするという。



アストン・ヴィラの下部組織出身であるチュクウェメカは2021年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、2022年8月にアストン・ヴィラから2000万ポンドの移籍金でチェルシーに完全移籍。若く才能も豊かということもあり、チェルシーと6年契約という大型契約を結んだチュクウェメカだったが、同クラブ移籍後は怪我の影響もあり、主力定着には至らず。今季もEFLカップでの途中出場1試合、UEFAカンファレンス・リーグでの途中出場4試合と序列低下は明確となっており、出場機会が激減している。





