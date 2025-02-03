Lee¡Ö101¡×40¡ìs¥â¥Ç¥ëÆ§½±¡È¥¢¥¿¥ê¤ò³Ú¤·¤à¡É±¦°½¥Ç¥Ë¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡õ¥¸¡¼¥ó¥º
Lee(¥ê¡¼)¤«¤é¡¢¡Ö101¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ÂÄê¥Ç¥Ë¥à¥¦¥§¥¢¤¬¡¢Lee Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Û¤«¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤È¥â¥À¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¸ÂÄê¥Ç¥Ë¥à¥¦¥§¥¢
1925Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Lee¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥·¥ê¡¼¥º¡Ö101¡×¤¬¡¢2025Ç¯¤Ç100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤òµÇ°¤·¤¿¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥é¥¤¥ó(PREMIUM LINE)¡×¤È¡Ö101 ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯ ¥é¥¤¥ó(101 BASIC LINE)¡×¤Î2¤Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥Ñ¥ó¥Ä¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢Lee¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¤Ç°ìÈÌÅª¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢º¸¾å¤¬¤ê¤Î°½ÌÜ¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Èº¸°½¥Ç¥Ë¥à¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1944Ç¯°ÊÁ°¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿µÕ°½ÌÜ¤Î¡È±¦°½¥Ç¥Ë¥à¡É¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£Íú¤¹þ¤à¤Û¤É½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ëº¸°½¤È¤Ï¤³¤È¤Ê¤ê¡¢±¦°½¤ÏÀ¸ÃÏ¤¬¿¤Ó¤Ë¤¯¤¯¥¿¥Õ¤Ê°õ¾Ý¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÈÆÃ¤Î±úÆÌ´¶¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Íú¤¹þ¤á¤Ð±úÆÌ¤ÎÄºÅÀ¤À¤±¿§¤¬È´¤±¤ë¡ÈÅÀÍî¤Á¡É¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÌÀ³Î¤Ë¥¢¥¿¥ê¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¡£
40Ç¯Âå¥â¥Ç¥ëÃåÁÛ¤Î¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥é¥¤¥ó¡×¤«¤éÅ¸³«¤¹¤ë¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢1940Ç¯Âå¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1Ãå¤À¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÖLee 101¡×¹ï°õ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥É¡¼¥Ê¥Ä·¿¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿º¸¶»¤Ë¤Ï´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥Ñ¥ó¥Ä¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä
Æ±¤¸¤¯¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥é¥¤¥ó¡×¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢1930Ç¯Âå¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥Ñ¥ó¥Ä¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥ï¥¤¥É¥Õ¥£¥Ã¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡£ÌÓÈé¤Ë¥í¥´¤òÇÛ¤·¤¿¡È¥Ø¥¢¥ª¥ó¥Ï¥¤¥É¥é¥Ù¥ë¡É¤ä¥·¥ó¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥Ü¥¿¥ó»ÅÍÍ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤òºÆ¸½¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥Ç¥Ë¥àÎ¢ÌÌ¤Î¥»¥ë¥Ó¥Ã¥¸¤Ë¤Ï¡¢¡Ö101 Lee 100th¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¿¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡õ¥ï¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥¸¡¼¥ó¥º
¡Ö101¡×¤ò¸½ÂåÅª¤Ë²ò¼á¤·¤¿¡Ö101 ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯ ¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ê¤¬¤é¤â·Ú¤ä¤«¤ÊÃå¿´ÃÏ¤ò³ð¤¨¤ë13¥ª¥ó¥¹¤Î±¦°½¥Ç¥Ë¥à¤òºÎÍÑ¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ï¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
Lee ¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
È¯Çä»þ´ü¡§2025Ç¯2·î
¼è°·Å¹ÊÞ¡§Lee Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¡¢¥¨¥É¥¦¥¤¥ó ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥â¡¼¥ë
¥¢¥¤¥Æ¥àÎã¡§
¡¦¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥é¥¤¥ó¡×101-J ¥é¥¤¥À¡¼¥¹ ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È(¥á¥ó¥º¡¦¥æ¡¼¥º¥É) 55,000±ß
¡¦¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥é¥¤¥ó¡×101 ¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤ ¥Ñ¥ó¥Ä(¥á¥ó¥º¡¦¥æ¡¼¥º¥É) 33,000±ß
¡¦¡Ö101 ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯ ¥é¥¤¥ó¡×¥é¥¤¥À¡¼¥¹ 101 ¥ï¥¤¥É ¥ì¥Ã¥°(¥¦¥£¥á¥ó¥º) 16,500±ß
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¨¥É¥¦¥¤¥ó¡¦¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹
TEL¡§0120-008-503
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡ÛLee¡Ö101¡×40's¥â¥Ç¥ëÆ§½±¡È¥¢¥¿¥ê¤ò³Ú¤·¤à¡É±¦°½¥Ç¥Ë¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡õ¥¸¡¼¥ó¥º