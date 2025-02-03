¥¤¥ô¡¦¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¼¥¸¥å¡×25Ç¯½Õ¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¢¡È4»þ´Ö¤ÇÃÆÎÏ´¶¤Ë¼ê±þ¤¨¡ÉUV¥¯¥ê¡¼¥à
¥¤¥ô¡¦¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó(Yves Saint Laurent)¤Î2025Ç¯½ÕUV¥±¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¼¥¸¥å ¥é ¥¯¥ì¡¼¥àUV50+¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯3·î5Æü(¿å)¤è¤êÉ½»²Æ»¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥× ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Û¤«¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤Î¸å¡¢3·î14Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¼¥¸¥å¡×¤ÎUV¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥¹¥¥ó¥±¥¢¸ú²ÌUP¤Ç¿Ê²½¡ª
¥¤¥ô¡¦¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥¥ó¥±¥¢¥é¥¤¥ó¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¼¥¸¥å¡×¤ÎUV¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¡¢2025Ç¯½Õ¤Ë¿Ê²½¡£SPF50+ PA++++¤Î¶¯ÎÏ¤ÊUV¥«¥Ã¥È¸ú²Ì¤ÇÈ©¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤Ã¤¿4»þ´Ö¤Ç¥Ï¥ê´¶¡¦ÃÆÎÏ´¶¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¡¢¹âµ¡Ç½¥¹¥¥ó¥±¥¢UV¤Ø¤È¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
·Ú¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Ï¡¢È©¤Ë¤Î¤»¤ë¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯ÃÆ¤±¡¢¥¸¥§¥ë¾õ¤ËÊÑ²½¡£È©¤È°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ô¤¿¤ê¤ÈÌ©Ãå¤·¡¢¤½¤Îµ±¤¤È¥Ä¥ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌÓ·ê¤Ë¤è¤ë±úÆÌ¤ä¿§¥à¥é¤ò¼«Á³¤Ë¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£
¿´ÃÏ¤è¤¤¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥à¥¹¥¯¤Î¹á¤ê
¹â¤¤UV¥«¥Ã¥È¸ú²Ì¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸ú²Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¡È¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥à¥¹¥¯¡É¤Î¹á¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¡£ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÍÎÍü¤ä¥é¥¤¥Á¤¬¡¢¥í¡¼¥º¤ä¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿²Ö¡¹¤ÈÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¥Ñ¥Á¥ç¥ê¤ä¥à¥¹¥¯¤Î±ü¿¼¤¤¹á¤ê¤¬Í¾±¤¤ò»Ä¤¹¡£¡È¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¹á¤ëUV¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤é¡¢1Æü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤é»êÊ¡¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¼¥¸¥å ¥é ¥¯¥ì¡¼¥àUV50+¡×SPF50+ PA++++ 30mL 15,950±ß¡ã¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¿·À½ÉÊ¡ä
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯3·î14Æü(¶â)
Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¡§3·î5Æü(¿å)¡ÁÉ½»²Æ»¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥× ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤Æ
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¤¥ô¡¦¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Æ
TEL¡§0120-526-333
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¥¤¥ô¡¦¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¼¥¸¥å¡×25Ç¯½Õ¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¢¡È4»þ´Ö¤ÇÃÆÎÏ´¶¤Ë¼ê±þ¤¨¡ÉUV¥¯¥ê¡¼¥à