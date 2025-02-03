£Î£Ù»Ô¾ì ¤³¤Î¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
23:45
ÊÆÀ½Â¤¶ÈPMI¡¦³ÎÊóÃÍ¡Ê1·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡50.1¡¡Á°²ó¡¡50.1
4Æü
0:00
ÊÆ·úÀß»Ù½Ð¡Ê12·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡0.1%¡¡Á°²ó¡¡0.0%¡ÊÁ°·îÈæ)
ÊÆISMÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê1·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡49.1¡¡Á°²ó¡¡49.2¡Ê49.3¤«¤é½¤Àµ¡Ë
2:30¡¡
¥Ü¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿Ï¢¶äÁíºÛ¡¢·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
ÊÆ¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¡Ê1·î¡Ë
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÆÀ½Â¤¶ÈPMI¡¦³ÎÊóÃÍ¡Ê1·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡50.1¡¡Á°²ó¡¡50.1
4Æü
0:00
ÊÆ·úÀß»Ù½Ð¡Ê12·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡0.1%¡¡Á°²ó¡¡0.0%¡ÊÁ°·îÈæ)
ÊÆISMÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê1·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡49.1¡¡Á°²ó¡¡49.2¡Ê49.3¤«¤é½¤Àµ¡Ë
2:30¡¡
¥Ü¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿Ï¢¶äÁíºÛ¡¢·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
ÊÆ¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¡Ê1·î¡Ë
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£