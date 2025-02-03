É×¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤Ï¥²¡¼¥àÃç´Ö¡©IC¥«¡¼¥É¤ÎÍúÎò¾È²ñ¤Ç¾Úµò¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤¡ª¡¿É×¤¬Ì¼¤ÎÌ¾Á°¤ÇÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê3¡Ë
Ì¼¤¬¹âÇ®¤Ê¤Î¤Ë¡ªÉâ¤ÂÎ©¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Çº©¿Æ²ñ¤Ë¹Ô¤¯É×¤¬²ø¤·¤¹¤®¤ë¡¿É×¤¬Ì¼¤ÎÌ¾Á°¤ÇÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê1¡Ë
²È»ö¤â°é»ù¤â¤»¤º¡¢¥²¡¼¥à¤Î²Ý¶â¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿É×¡£¤¢¤²¤¯Ï¢Íí¤Ê¤·¤ÎÄ«µ¢¤ê¡¢²È¤Î¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ç¼ê¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢É×¤Î²ø¤·¤¹¤®¤ë¹ÔÆ°¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ð¤«¤ê¡£¿¼·¡¤ê¤·¤¿ºÊ¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿Î¢ÀÚ¤ê¹Ô°Ù¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£
½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÉâµ¤¤·¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡£¤³¤ó¤ÊÉã¿Æ¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª
¥¯¥ºÉ×¤ÈÉÔÎÑÁê¼ê¤ËÀ©ºÛ¤ò²¼¤¹¤¿¤á¡¢¾Úµò½¸¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ë¥µ¥ìºÊ¤ÎÊ³Æ®¤òÉÁ¤¤¤¿¼ÂÏ¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÉ×¤¬Ì¼¤ÎÌ¾Á°¤ÇÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï²µÍÕ °ì²Ú¡¢SatsukiÃø¤Î½ñÀÒ¡ØÉ×¤¬Ì¼¤ÎÌ¾Á°¤ÇÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á²µÍÕ °ì²Ú¡¢Satsuki¡¿¡ØÉ×¤¬Ì¼¤ÎÌ¾Á°¤ÇÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù