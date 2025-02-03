BE:FIRST、最新曲「Spacecraft」MV公開
BE:FIRSTの最新曲「Spacecraft」のMVが公開された。
◆「Spacecraft」MV
「Spacecraft」は、＜BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE“＞のために書き下ろされた新曲。
BE:FIRSTの楽曲制作を熱望していた初参加のプロデューサーSAS (INIMI)、BE:FIRST楽曲には欠かせないソングライターLOAR (INIMI)とSKY-HIがコライトで制作。
MVは“Time paradox” を映像のテーマに設定。最新の照明機材とアンティークの美術など、時代の異なるものが共存する空間を複数作成し、その中でパフォーマンスを行うメンバーを撮影。時代のチグハグによって生まれる違和感で、楽曲の不気味さをアートで視覚的に演出した。
また、一つの舞台設定に別のメンバーが登場することにより、Spacecraftに乗ったBE:FIRSTが時空を超越した存在であることを表現している。
音楽ファーストの考え方のもと、楽曲の音色にあるデジタル音や重たいベース音の印象から全体の世界観はミステリアスでダークに仕上がりに。また、一つ一つの細かい音も映像で可視化するために、照明やカット編集による音ハメにも要注目だ。
Lyrics : SKY-HI, SHUNTO
Music : SAS, LOAR, SKY-HI
Produced by SKY-HI, SAS (INIMI), LOAR (INIMI)
Choreographer : SOTA (BE:FIRST)
リリース情報
2025年2月3日（月）先行配信
Pre-Add & Pre-Save：https://avex.ffm.to/befirst_spacecraft
Lyrics : SKY-HI, SHUNTO
Music : SAS, LOAR, SKY-HI
Produced by SKY-HI, SAS（INIMI）, LOAR（INIMI）
◆ニューシングル「Spacecraft / Sailing」
2025年2月5日（水）発売
予約・購入：https://befirst.lnk.to/6thSingle
［CD収録内容］※全品番共通
1.Spacecraft
2.Sailing（TVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌）
3.誰よりも（映画「誰よりもつよく抱きしめて」主題歌）
4.I just wanna be myself 〜One of the BE:ST-02 LEO〜
全4曲収録予定
◾️LIVE盤
［SG+DVD（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61496/B
価格：\5,665（税込）
初回仕様：紙ジャケット
初回特典（封入）：トレーディングカードA（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
［SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61497/B
価格：\5,665（税込）
初回仕様：デジパック
初回特典（封入）：トレーディングカードA（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
［映像収録内容］（AVCD-61496/B・AVCD-61497/B）
SUMMER SONIC TOKYO MOUNTAIN STAGE 2024.8.18
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Milli-Billi
4.Brave Generation
5.Scream
6.Set Sail
7.Boom Boom Back
8.Spin!
9.Salvia
10.SOS
11.Grow Up
12.Softly
13.Don’t Wake Me Up
14.Shining One
15.Great Mistakes
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
Filmed by WOWOW
SUMMER SONIC 2024 produced by Creativeman Productions
August 2024 at Makuhari Messe
◾️MV盤
［SG+DVD（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61498/B
価格：\2,915（税込）
初回仕様：紙ジャケット
初回特典（封入）：トレーディングカードB（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
［SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61499/B
価格：\2,915（税込）
初回仕様：デジパック
初回特典（封入）：トレーディングカードB（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
［映像収録内容］（AVCD-61498/B・AVCD-61499/B）
1.タイトル未定 -Music Video-
2.Sailing -Music Video-
3.タイトル未定 -Music Video Behind The Scenes-
4.Sailing -Music Video Behind The Scenes-
◾️ワンピースアニメ盤 ジャケット：ワンピースアニメ絵柄
［SG+DVD（スマプラ対応）］ワンピースアニメ盤
品番：AVCD-61500/B
価格：\2,805（税込）
初回仕様：紙ジャケット
［SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61501/B
価格：\2,805（税込）
初回仕様：デジパック
［映像収録内容］（AVCD-61500/B・AVCD-61501/B）
1.Sailing -Music Video-
2.Sailing -Music Video Behind The Scenes-
［SG（スマプラ対応）］
品番：AVCD-61502
価格：\1,815（税込）
初回仕様：紙ジャケット
初回特典（封入）：トレーディングカードC（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
◾️初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
［SG+DVD（スマプラ対応）］初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番：AVC1-61503/B
価格：\8,580（税込）
仕様：デジパック・三方背ケース
特典：フォトブック
［SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）］初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番：AVC1-61504/B
価格：\8,580（税込）
仕様：デジパック・三方背ケース
特典：フォトブック
［映像収録内容］（AVC1-61503/B・AVC1-61504/B）
Music Video
1.タイトル未定 -Music Video-
2.Sailing -Music Video-
3.Guilty -Special Dance Performance Video-
4.タイトル未定 -Music Video Behind The Scenes-
5.Sailing -Music Video Behind The Scenes-
6.Guilty -Special Dance Performance Video Behind The Scenes-
SUMMER SONIC TOKYO MOUNTAIN STAGE 2024.8.18
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Milli-Billi
4.Brave Generation
5.Scream
6.Set Sail
7.Boom Boom Back
8.Spin!
9.Salvia
10.SOS
11.Grow Up
12.Softly
13.Don’t Wake Me Up
14.Shining One
15.Great Mistakes
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
Filmed by WOWOW
SUMMER SONIC 2024 produced by Creativeman Productions
August 2024 at Makuhari Messe
関連リンク
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