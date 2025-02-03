¡ãº£¤Ã¤Ý¤¯Ãå¤³¤Ê¤¹¤Ë¤Ï¡©¡ä¡ÚAMERICAN HOLIC¡Ûº£µ¨¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤¡ÖÂç¿Í¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¥³ー¥Ç¡×
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¤â¥ì¥¤¥äー¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤«È´¤±¤òÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡£º£µ¨¤Ï¡Ö½Å¤Í¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¡¢°ÛÁÇºà¤äÃå¾æº¹¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÚAMERICAN HOLIC¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Û¥ê¥Ã¥¯¡Ë¡Û¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÂç¿Í¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¥³ー¥Ç¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤³¤Ê¤ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÂç¿Í¤ÎÀöÎý¥³ー¥Ç¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤òºî¤ë¥ì¥¤¥äー¥É¤ËÃíÌÜ
¥Ùー¥¹¤Ë¤Ï¡¢¼ó¸µ¤Ë¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×¥¹¡£¥á¥¤¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ï¥«ー¥Ö¤·¤¿V¥Í¥Ã¥¯¤¬¾åÉÊ¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¥³ー¥Ç¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¹¤®¤ºÄø¤è¤¤¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢¥ì¥¤¥äー¥É¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¤¥äー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤³¤Ê¤ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Ê¤é¡¢¿þ¤ËÆ°¤¤ò½Ð¤»¤ë¥é¥¦¥ó¥É¥«¥Ã¥ÈT¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¿þ¤¬ÀäÌ¯¤ÊÈ´¤±´¶¥×¥é¥¹¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ò±é½Ð¡£Ä¹¤á¤Î¾æ´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥»ー¥¿ー¤È¥ì¥¤¥äー¥É¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@kanana110ÍÍ¤ÎWEARÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M