¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¡Ö¹ñ»º¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤¬Â¸ºß¡ª ËÜ³ÊÅª¤Ê¡ÈMR¶îÆ°¡ÉºÎÍÑ¤·¤¿¡Ö¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ï¸øÆ»Áö¹Ô¤â²ÄÇ½¡ª °Õ³°¤¹¤®¤ë¥È¥è¥¿¡ÖMR-S¡×¤È¤Î´Ø·¸¤È¤Ï!? ¥Ð¥ê¥å¡¼¥×¥í¥°¥ì¥¹¤¬³«È¯
ËÜ³Ê¡ÈMR¶îÆ°¡É¤Î¡ÖÏÂÀ½¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¡ª
¡¡¥Ð¥ê¥å¡¼¥×¥í¥°¥ì¥¹¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2011¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖDragStar F1 Dragon¡Ê°Ê²¼¡¢¥É¥é¥´¥ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡Èó¾ï¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥É¥é¥´¥ó¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥Ð¥ê¥å¡¼¥×¥í¥°¥ì¥¹¤È¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÈÄ¶â½¤Íý¤ä¼Ö¸¡À°È÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡ÖÇò´ä¥â¡¼¥¿¡¼¾¦²ñ¡×¡ÊÊ¡Åç¸©ÅÄÂ¼»Ô¡Ë¤Î¼ÖÎ¾³«È¯»ö¶ÈÉô¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¡ÖÏÂÀ½¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê36Ëç¡Ë
¡ÖÏÂÀ½¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤«¤é1999Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¡¢²áµî¤ÎÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍÍ¡¹¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤ò½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¥É¥é¥´¥ó¤â¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥ê¥å¡¼¥×¥í¥°¥ì¥¹¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢¾×·âÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¥É¥é¥´¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹5200mm¡ßÁ´Éý2160mm¡ßÁ´¹â1180mm¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥ï¥¤¥É¡õ¥í¡¼¤Î°ì¸À¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤¬1999Ç¯¤«¤é2007Ç¯¤Þ¤ÇÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖMR-S¡×¤Ç¡¢¿·Â¤¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¤è¤ê¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ò1100mm±äÄ¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ü¥Ç¥£¹äÀ¤òµá¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥Ö¥Õ¥ì¡¼¥à²¼¤Ë¤Ï¥á¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¼¥à¤âÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼Ö¸¡¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸øÆ»Áö¹Ô¤â²ÄÇ½¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥Î¡¼¥º¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥Ç¥Ã¥¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÀÖ¿§¤Î¥Ü¥Ç¥£¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤âÁ¯¤ä¤«¤ÊÇÛ¿§¤Ç¡¢Ãã¿§¤¤¥ì¥¶¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿ºÂÀÊ¤ä¡¢ÀÖ¤È¹õ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥Õ¥í¥¢¥Þ¥Ã¥È¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ÎMR-S¤Ë½à¤¸¤¿1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ140ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯170Nm¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥´¥ó¤ÎÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³°Áõ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬´ðËÜÅª¤Ë¥Ü¥ë¥È¥ª¥ó¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥¹¥¿¥à¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÍÏÀÜ¤äÀÚÃÇ¤Ê¤É¤ÎÂçÉý¤Ê²Ã¹©¤¬ÉÔÍ×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¥Ü¥ë¥ÈÎ±¤á¤Ç¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÅëºÜ¤ä¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´°Á´¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Ç¼«Í³¤Ê·Á¾õ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢È¯Â¤Î·Ð°Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÏÂÀ½¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¡¢¥Ð¥ê¥å¡¼¥×¥í¥°¥ì¥¹¤Î¥É¥é¥´¥ó¡£
¡¡Æ±¼Ö¼«ÂÎ¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥Ã¥°¥Þ¥·¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥ó¥°¥Î¡¼¥º¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥Ç¥Ã¥¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤É¤ª¤ê¤ÎÆÃÄ§¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢»ÔÈÎ¼Ö¤Ç¤ÏÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤ÎÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ê¥å¡¼¥×¥í¥°¥ì¥¹¤Ç¤Ï¸½ºß¤âÍÍ¡¹¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î³«È¯¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¡¢°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£