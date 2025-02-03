¡Ö½ÕÀá¡×¤ÇÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ»¦Åþ¡¡¡ÖÁ¬Àö¤¤ÊÛÅ·¡×¤ËÆ¦¤Þ¤¡¡ËÌ³¤Æ»¤Î»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤ÏÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡¡¥¿¥¤¤ÏÇÐÍ¥¼ºí©»ö·ï¤Î±Æ¶Á¤Ç¸º¾¯¤·¤¿Ãæ¹ñ¿ÍÍ¶Ã×¤ËÌöµ¯
»Ä¤¹¤È¤³¤í¡¢¤¢¤È1Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÂç·¿Ï¢µÙ¡Ö½ÕÀá¡×¡£
¤³¤Î½µËö¤â¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ËÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅìµþÁ¬Àö¤¤ÊÛÅ·¡×¤Ë¡È½ÕÀáµÒ¡É¤ÎÄ¹¼Ø¤ÎÎó
Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Ë¤Ç¤¤¿¡È½ÕÀáµÒ¡É¤ÎÄ¹¼Ø¤ÎÎó¡£
±èÆ»¤Ë±è¤Ã¤ÆÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
Ìó70¥á¡¼¥È¥ë¤ËµÚ¤ó¤À¹ÔÎó¤ÎÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¶¯¤Î¶â±¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¾®ÌÖ¿À¼Ò¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¿å¤Ç¤ª¶â¤òÀö¤¤À¶¤á¤ÆºâÉÛ¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤Î¸æÍø±×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÅìµþÁ¬Àö¤¤ÊÛÅ·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤ë´Ñ¸÷µÒ¤¬Àö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î»æÊ¾¤ÈÂæÏÑ¤Î»æÊ¾¡£
Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡¢¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ª¶â¤ò²Ô¤°¡¢¤â¤¦¤±¤ë¡¢¡Ê¤ª¶â¤¬¡ËÍß¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶â±¿¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¤¿¤¤½÷À¤Ï¡¢ Ãæ¹ñ¤Î¤ª»¥¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶ä¹Ô¤Î¥«¡¼¥É¤â°ì½ï¤ËÀö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¶ä¹Ô¤Î¥«¡¼¥É¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡¢¡ÖÀäÂÐ¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤é°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª»Å»ö¤ò½çÄ´¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£SNS¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤³°ìÈÖÍÌ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÎSNS¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¿À¼Ò¡£
¤ª»¥¤òÀö¤¦ÍÍ»Ò¤«¤é¡¢¡Ö¹çË¡Åª¤Ê¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤Î¤¬¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÀõÁð»û¤ÎÀáÊ¬¤ÎÆ¦¤Þ¤¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬
ÀáÊ¬¤À¤Ã¤¿2Æü¡¢½ÕÀáµÒ¤Î»Ñ¤ÏÀõÁð¤Ë¤â¡£
ÀõÁð»û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ¦¤Þ¤¤Ë¤Ï¡¢DJ¥Ý¥ê¥¹¤¬½ÐÆ°¤·¡¢¡ÖÊ¡Æ¦¤ÏÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¾ù¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ª¼õ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ¦¤Þ¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Ç¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
³°¹ñ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤â´¿À¼¤ò¾å¤²¤ÆÆ¦¤Þ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¡§
¤º¤Ã¤È²¿¤«¡ÊÆ¦¤¬¡Ë¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤ÏÍ§Ã£¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤µ¤Ã¤¡¢¤Û¤«¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÊÆ¦¤ò¡Ë2¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡Ö1¸Ä¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¥À¥á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»¡¦Èþ±ÍÄ®¤Î»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤ÏÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤â
°ìÊý¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»¡¦Èþ±ÍÄ®¤Ç¤Ï¡¢ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¿Íµ¤¤Î»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ÎÌÚ¡×¡£
¤½¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢Ï©¾åÃó¼Ö¤Ë¤è¤ë½ÂÂÚ¤¬¤¢¤È¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤Ï½ÕÀá¤È½Å¤Ê¤ë1·î30Æü¤«¤é2·î21Æü¤Þ¤Ç¼þÊÕÌó300¥á¡¼¥È¥ë¤òÃó¼Ö¶Ø»ß¤Ë¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·1Æü¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤òÃÏ¸µ¤ÎÃËÀ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¡¢É¸¼±¤¬Î©¤ÄÃó¼Ö¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤Ë¼Ö¤Ï1Âæ¤â»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤ò°ìÊâ½Ð¤ë¤ÈÌÂÏÇÃó¼Ö¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ»Ï©¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬¤Ï¤ß½Ð¤·¡¢´í¸±¤Ê»£±Æ¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÊý¡¢¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦Æ²¡¹¤ÈÃó¼Ö¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ê»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¡ËÊâ¤¤¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÂÏÇ¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÇÐÍ¥¼ºí©»ö·ï¤ÇÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¸º¾¯¤·¤¿¥¿¥¤¤Ç¤ÏÍ¶Ã×¤ËÌöµ¯
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤Û¤Û¾Ð¤ß¤Î¹ñ¡×¥¿¥¤¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎºîÀï¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÍÙ¤ê¤Þ¤¯¤ë¥Ñ¥ó¥À¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¡£
¤³¤ì¤Ï¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤¬¹Ô¤Ã¤¿½ÕÀá¤ò½Ë¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
º£¥¿¥¤¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍ¶Ã×¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯1·îÃæ½Ü¤ÎÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¥¿¥¤¤Ø¤ÎÎ¹¹ÔÍ½Ìó¿ô¤Ï¡¢Á°¤Î½µ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó15%¸º¾¯¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¤Î¼ºí©»ö·ï¡£
¥¿¥¤Æþ¹ñ¸å¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Îº¾µ½µòÅÀ¤Ë´Æ¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ñ¥ó¥ÀºîÀï¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¤ÎÉ÷É¾Èï³²¤ò¤Ì¤°¤¤µî¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¿¥¤ºß½»¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¿¥¤ºß½»¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï³Î¼Â¤ËÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¤¹¤´¤¯¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÎÌ¤Î¥Ñ¥ó¥À¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÇÃæ¹ñ¿Í¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ºß½»¼Ô¤â¤ß¤ó¤Ê¸«¤¿¤¯¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¤Î¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È!¡×2·î3ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë