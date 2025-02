【ライブレポート】爆音ギターと宙を舞うメガネ！崎山蒼志、東名阪ツアー『The BestTour 2018-2025』完遂

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■これまでの代表作から現在制作中の新曲まで、デビューから現在までの軌跡を辿るような、アーリーベスト的なライブに!

崎山蒼志のライブツアー『The BestTour 2018-2025』が2月2日、自身初のZepp単独公演にて終幕した。

10代でメジャーデビューを果たし、TVアニメ「呪術廻戦」『懐玉・玉折』ではエンディング・テーマ「燈」を担当しストリーミング総再生数1億回を突破するなど、着実にキャリアを積んできた崎山蒼志。

今回のライブツアーは、2023年12月に東京・恵比寿ザ・ガーデンホールにて行われたワンマンライブ『The Best 2018-2023』の東名阪ツアー版。これまでの代表作から現在鋭意制作中の新曲まで、文字どおりデビューから現在までの軌跡を辿るような、アーリーベスト的なライブとなった。

ライブ当日は積雪予報も出るほどの寒さの都内だったが、これから始まるライブへの期待に熱がこもっていたZepp Shinjuku(TOKYO)。

ひとりでステージに登場した崎山蒼志。大きな声援を受けながらも、固唾をのむオーディエンスの前で、アコギを手に取り静かにライブが開演。1曲目は「夏至」。澄み渡った歌声と心地よいギターサウンドが一気に会場を包み込む。

そして「五月雨」「ソフト」と自身キャリア初期の作品を立て続けに弾き語りで披露。ひと筋のストイックなライトのなか、どんどんスピードアップし、もはや体と一体となったギターを自由自在に掻き鳴らす鮮烈なエネルギーは、観客を一気に崎山蒼志の世界へ引き込んでいく。

ひと息ついて、「本当にありがとうございます、崎山蒼志と申します。こんなにたくさんの方に来ていただいて、本当に感謝しています。“Best Tour”ということで、いろんな曲をやりますので、ご無理なさらず楽しんでいただけたらうれしいです」と丁寧に挨拶。

そこからギターをマイクに持ち替え、幻想的な雰囲気の照明のなか、打ち込みアレンジの「国」から新曲「eden」へ。オートチューンのざらついたボーカルに、子供たちのコーラスが混ざり合い奥行きのある心地よい音に会場全体が釘付けに。

曲のつなぎでバンドメンバーも入り、崎山蒼志(Vo、Gu)、守真人(Dr)、有島コレスケ(Ba)の3ピースのバンド編成に。そこから爆発するようにバンドサウンドがさく裂。ギターの激しいカッティングと、音圧マックスのドラム、ソリッドなベースで一気にギアをトップにあげ、「Pale Pink」「翳る夏の場」で会場がダンスフロアに一変した。

バンドメンバーとのゆるい掛け合いととりとめのないMCでは、先ほどまでの狂気的なパフォーマンスとは打って変わったほっこりとマイペースで人間性がにじみ出るトークを展開。そのギャップは、ライブでしか見られない崎山の魅力のひとつだ。

「野原の歌を歌います」といい、ライブ再開。「find fuse in youth」「i 触れる SAD UFO」から「覚えていたのに」は変幻自在なリズムとビートに熱気がさらに加速。「プレデター」では叩くようなギターパフォーマンスと照明が呼応し、高揚感を高める。

ライブ中盤、静かにチューニングをしたあとに披露したのは、「嘘じゃない」。「これからの未来は何処へでも繋がれる気がしてるの」と歌う伸びやかな歌声は、この先どんな景色を見せてくれるのだろうと、無限の可能性さえ感じさせた。

そして、再び新曲「akuma」を披露。「あのー…次にやる曲はakumaっていう曲で、新曲なんですが、四畳半バイブスでつくりました」と、フォークロックのどこか懐かしさも感じるギターが胸を打つ。それに続く「舟を漕ぐ」でクライマックスに向けての助走をつけた。

後半のMCでは、改めて「たくさん集まってくださってありがとうございます。めちゃくちゃ感謝しています。いろいrp制作もしつつ、今年は“崎山蒼志って結構イケてるな!”って地元のやんちゃな先輩にも届くように頑張っていきますので、よろしくお願いします」と今年の決意表明を伝えると会場が笑顔に。

温かな雰囲気のなか披露されたヒット曲「燈」では、圧倒的なボーカルとドラマティックな旋律、オレンジのストイックな照明が独創的な世界を生み出した。

ダンサブルなトラックが特徴的な「I Don’t Wanna Dance In This Squall」ではPerfumeの「ポリリズム」や“大江千里の「Rain」のフレーズのサンプリングをリアルタイムで盛り込み遊び心を見せる。

「水栓」ではステージを縦横無尽に駆け巡り、チャームポイントであるメガネも宙を舞った。鮮烈なデビューで見せたギター少年から進化し、純粋に音楽を楽しんでいる等身大の22歳がそこにいた。

ラストを飾ったのはメジャーメジャーデビュー曲の「Samidare」。手を高く上げ盛り上がる観客一人ひとりと、しっかり呼吸を合わせながら、逞しく響く歌と鮮烈なギターを通してすさまじいエネルギーを放出し本編を終了した。

鳴りやまない拍手に応えてステージに登場した崎山はおもむろにカンペを見ながらMC。タイミングを「間違えました…」と照れながらも、きっちりグッズや最近発売された自身初のエッセイ本『ふと、新世界と繋がって』の告知をし、アンコールへ。

アンコールは大阪、名古屋と日替わりだが、ラストの東京公演で選んだのは、初期の楽曲「踊り」の弾き語り。さらに本編とは全く違うバンドバージョンでの「国」を披露し、全20曲約90分を駆け抜けた。

ライブを重ねるごとに、枠にとらわれず様々なアプローチで挑戦し続ける崎山蒼志のライブは、一期一会の体験をさせてくれる。崎山蒼志のどこまでも進化していく“今”を垣間見られた貴重な一夜となった。

PHOTO BY KEIKO TANABE

■『The Best Tour 2018-2025』

2025年2月2日(日)東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)

<セットリスト>

01. 夏至

02. 五月雨

03. ソフト

04. 国

05. eden ※新曲

06. Pale Pink

07. session~翳る夏の場

08. find fuse in youth

09. i 触れる SAD UFO

10. 覚えていたのに

11. プレデター

12. 嘘じゃない

13. akuma ※新曲

14. 舟を漕ぐ

15. 燈

16. I don’t Wanna Dance In This Squall

17. 水栓

18. Samidare

[ENCORE]

19. 踊り

20. 国

