¡È990±ß¡É¤À¤«¤é¥Þ¥Ë¥¢¤â2¿§Çã¤¤♡¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡ÖÃ¸¿§¥é¥á¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¡ª
¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÃå¤é¤ì¤ë¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Î¡ÖÃ¸¿§¥é¥á¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤ËÃíÌÜ¡£ºÙ¤«¤Ê¥é¥áÆþ¤ê¤ÇÄø¤è¤¤¸÷Âô´¶¤¬¤¢¤ê¡¢1Ëç¤Ç¤â¥ì¥¤¥äー¥É¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¡£990±ß¤È¤ªÃÍÂÇ¤Á²Á³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿§°ã¤¤¤Ç¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢2¿§Çã¤¤¤·¤¿@hiro77and¤µ¤ó¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò»²¹Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Âµ¤Î¥Ð¥¤¥«¥éー¤¬¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡ÖKOK¥Ï¥¤¥·¥ç¥¯¥é¥á¥ê¥ÖT¡×\1,089¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ºÙ¤«¤Ê¥é¥á¤¬¾åÉÊ¤Ê¥ê¥ÖT¥·¥ã¥Ä¡£Âµ¤¬¥Ð¥¤¥«¥éー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢1Ëç¤Ç¤â¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬¤¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Äø¤è¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥ê¥ÖÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥¹¥È¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤È¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¥³ー¥Ç¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£@hiro77and¤µ¤ó¤¬2¿§Çã¤¤¤·¤¿¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ùー¥¸¥å¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¤Ã¸¿§¥«¥éー¤ÎÇÛ¿§¤¬½÷À¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£
Âµ¤È¶ß¤Î¥á¥íー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤
¡ÖKOK¥Ï¥¤¥·¥ç¥¯¥é¥á¥ê¥ÖT¡×¤ËÅßÁÇºà¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò½Å¤Í¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡£Âµ¤ÎÇÛ¿§¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âµ¸ý¤ä¶ß¸µ¤¬¥á¥íー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ò±é½Ð¤Ç¤¤½¤¦¡£¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È ¡ß ¥Ùー¥¸¥å¤ÎÇÛ¿§¤¬¥Ç¥Ë¥à¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¤¥äー¥É¥³ー¥Ç¤Ë¤âÂç³èÌö
¡ÖKOK¥Ï¥¤¥·¥ç¥¯¥é¥á¥ê¥ÖT¡×¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥È¥»ー¥¿ー¤È¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£Ä¹¤á¤ÎÂµ¤ä¶ß¤ò¤Á¤é¤Ã¤È¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£@hiro77and¤µ¤ó¤â¡¢¡ÖÀ¸ÃÏ¤ÏÇö¤á¤À¤«¤éº£¤Îµ¨Àá¤Ï¥ì¥¤¥äー¥É¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ãå¤³¤Ê¤·¤ÎÉý¤¬¤°¤Ã¤È¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸÷Âô´¶¤¬¤¢¤êÂç¿Í¤Ê¥³ー¥Ç¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖKOK¥Ï¥¤¥·¥ç¥¯¥é¥á¥ê¥ÖT¡×¤Ë¥¢¥¦¥¿ー¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡£¤³¤Á¤é¤â¶ß¸µ¤«¤é¤Î¤¾¤¤¤¿¥á¥íー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥ê¥ÖT¤Ë¤ÏÄø¤è¤¤¸÷Âô´¶¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤½¤¦¡£@hiro77and¤µ¤ó¤Ï¡¢¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥í¥ó¥°¥Öー¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÂç¿Í¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@hiro77andÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Nakazono Sayuri