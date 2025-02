◆増田貴久&KAZ(数原龍友)、コラボ歌唱決定

【モデルプレス=2025/02/03】TBSでは、2月10日よる6時30分から「CDTVライブ!ライブ!」を2時間半にわたって生放送(※一部地域はよる7時から)。このたび、番組を盛り上げるアーティスト第2弾と披露する楽曲が発表された。星野源は、新曲「Eureka」をテレビ初披露。1⽉期⽕曜ドラマ「まどか26歳、研修医やってます!」の主題歌として、ドラマのテーマやキャラクターの心情と歌詞がリンクしてると話題の楽曲をフルサイズライブで魅せる。

◆出演アーティスト・楽曲一覧(※アーティスト名50音順)

また、今注目度が急上昇中の6人組ダンス&ヴォーカル・グループ ONE N’ ONLYは、挑戦と成長を力強く歌うエールソング「Map of The Mind」、乃紫は、間近に控えたバレンタインを盛り上げる最新ラブソング「バレンタイン決戦」、若手再注目株の3ピースガールズバンド サバシスターは、“なんでもない日にも、幸せはそこらじゅうに転がっているものだ”というメッセージが込められた話題のCMソング「ハッピーなんて」、Little Black Dressは、80年代邦楽ロックをテーマに、キャッチーでエネルギッシュな中にも切なさが感じられる新曲「PLAY GIRL」、をそれぞれテレビ初披露。熱いフルサイズライブで届ける。マルシィは、TVアニメ「どうせ、恋してしまうんだ。」のために書き下ろした新曲「願いごと」、FRUITS ZIPPERは、バレンタインデーを迎える女の子の気持ちを描いた珠玉のラブソング「ハピチョコ」をそれぞれフルサイズでテレビ初パフォーマンス。そして、先日第1弾出演者発表にて、最新曲「然らば」のフルサイズテレビ初披露が決定したマカロニえんぴつは、ヒットを遂げたラブソング「なんでもないよ、」を追加で歌唱する。さらに、人気企画「名曲ライブ!ライブ!」では、増田貴久(NEWS)とKAZこと数原龍友(GENERATIONS)のコラボ歌唱が実現。MISIAの不朽の名曲「Everything」を、熱く歌い上げる。(modelpress編集部)サバシスター「ハッピーなんて」GENERATIONS「True or Doubt」TOMOO「コントラスト」乃紫「バレンタイン決戦」BE:FIRST「Spacecraft」FANTASTICS「TOP OF THE GAME」FRUITS ZIPPER「ハピチョコ」星野源「Eureka」マカロニえんぴつ「然らば」「なんでもないよ、」増田貴久「喜怒哀楽」マルシィ「願いごと」milet「I still」Little Black Dress「PLAY GIRL」ONE N’ ONLY「Map of The Mind」<名曲ライブ!ライブ!>増田貴久(NEWS)・KAZ(GENERATIONS/数原龍友)「Everything」(MISIA)【Not Sponsored 記事】