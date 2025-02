¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤¬´ÊÃ±¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡ª¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡Ø¥°¥é¥Ç¥·¥ã¥É¥¦¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù

ハーバー研究所は、濃淡3色のブラウンが1本になったスティック型アイカラー『グラデシャドウスティック』を、2025年3月3日(月)より、通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

ハーバー研究所『グラデシャドウスティック』

価格 :2,200円(税込)

『グラデシャドウスティック』は、まぶたに沿って滑らせるように塗るだけで、3色のアイカラーで丁寧に描いたようなグラデーションアイメイクが簡単にできるスティックタイプのアイカラー。

瞳を際立たせる魅惑的で立体感のあるアイメイクがひと塗りで完成します。

保湿成分スクワランも配合されており、目元にうるおいを与えながらしっとり密着します。

かさばらないスティックタイプなので、持ち運びにも便利。

忙しい朝だけでなく、化粧直しの時短にも一役買います。

<商品特長>

◎ライトブラウン、ミディアムブラウン、ダークブラウンの3色が1本になったスティックタイプのアイカラー。

まぶたに沿って滑らせるだけで、1色1色塗り重ねたような繊細で美しいグラデーションのアイメイクが瞬時に完成します。

チップやブラシなども不要で、誰でも簡単に使用できます。

◎保湿成分スクワラン配合で繊細な目元にもやさしくしっとり密着。

うるおいを与えてまぶたの乾燥ダメージをケアします。

◎微細パール入りで、ほどよいツヤ感と輝きを与えて華やな目もとを演出します。

◎スティックタイプなのでかさばらず、持ち運びにも便利です。

使用方法

(1) 3〜4mmほど繰り出し、一番濃い色(ダークブラウン)が下側になるように持ちます。

(2) 目尻から目頭に向かって、まぶたの丸みに沿うように塗布してください。

(3) 最後に軽く指で押さえると、よりきれいに仕上がります。

※なくなり次第終了となります。

