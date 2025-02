『第67回 グラミー賞』授賞式が、2月2日(現地時間)にロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナで開催された。

主要4部門については、年間最優秀レコード&年間最優秀楽曲をともにケンドリック・ラマー「Not Like Us」が受賞。年間最優秀アルバムは、ビヨンセが『COWBOY CARTER』でキャリア初の受賞となった。多くのブレイクアーティストがひしめく中、最優秀新人賞はチャペル・ローンが獲得した。

・年間最優秀レコードケンドリック・ラマー「Not Like Us」・年間最優秀楽曲ケンドリック・ラマー「Not Like Us」・年間最優秀アルバムビヨンセ『COWBOY CARTER』・最優秀新人賞チャペル・ローン・最優秀プロデューサー(ノン・クラシック)ダン・ナイグロ・最優秀ソングライター(ノン・クラシック)エイミー・アレン・最優秀ポップ・パフォーマンス(ソロ)サブリナ・カーペンター「Espresso」・最優秀ポップ・パフォーマンス(デュオ/グループ)レディー・ガガ&ブルーノ・マーズ「Die With A Smile」・最優秀ポップ・ボーカル・アルバムサブリナ・カーペンター『Short n’ Sweet』・最優秀ダンス/エレクトロニック・レコーディングJustice&Tame Impala「Neverender」・最優秀ポップ・ダンス・レコーディングチャーリーxcx「Von Dutch」・最優秀ダンス/エレクトロニック・ミュージック・アルバムチャーリーxcx『BRAT』・最優秀リミックス・レコーディングサブリナ・カーペンター「Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)」・最優秀ロック・パフォーマンスThe Beatles「Now and Then」・最優秀メタル・パフォーマンスGojira, Marina Viotti & Victor Le Masne「Mea Culpa (Ah! Ça ira!)」・最優秀ロック・ソングSt. Vincent「Broken Man」・最優秀ロック・アルバムThe Rolling Stones『Hackney Diamonds』・最優秀オルタナティブ・ミュージック・パフォーマンスSt. Vincent「Flea」・最優秀オルタナティブ・ミュージック・アルバムSt. Vincent『All Born Screaming』・最優秀R&Bパフォーマンスマニー・ロング「Made for Me (Live on BET)」・最優秀トラディショナルR&Bパフォーマンスラッキー・デイ「That’s You」・最優秀R&Bソングシザ「Saturn」・最優秀プログレッシヴR&Bアルバムエイヴリー・サンシャイン『So Glad to Know You』(タイ)NxWorries『Why Lawd?』(タイ)・最優秀R&Bアルバムクリス・ブラウン『11:11 (Deluxe)』・最優秀ラップ・パフォーマンスケンドリック・ラマー「Not Like Us」・最優秀メロディック・ラップ・パフォーマンスRapsody feat. Erykah Badu「3:AM」・最優秀ラップ・ソングケンドリック・ラマー「Not Like Us」・最優秀ラップ・アルバムドーチー『Alligator Bites Never Heal』・最優秀スポークン・ワード・ポエトリー・アルバムTank and the Bangas『The Heart, The Mind, The Soul』・最優秀ジャズ・パフォーマンスサマラ・ジョイ feat. サリヴァン・フォートナー「Twinkle Twinkle Little Me」・最優秀ジャズ・ボーカル・アルバムサマラ・ジョイ『A Joyful Holiday』・最優秀ジャズ・インストゥルメンタル・アルバムチック・コリア&ベラ・フレック『Remembrance』・最優秀ラージ・ジャズ・アンサンブル・アルバムDan Pugach Big Band『Bianca Reimagined: Music for Paws and Persistence』・最優秀ラテン・ジャズ・アルバムLuques Curtis, Zaccai Curtis, Willie Martinez, Camilo Molina & Reinaldo de Jesus『Cubop Lives!』・最優秀オルタナティブ・ジャズ・アルバムミシェル・ンデゲオチェロ『No More Water: The Gospel Of James Baldwin』・最優秀トラディショナル・ポップ・ボーカル・アルバムノラ・ジョーンズ『Visions』・最優秀コンテンポラリー・インストゥルメンタル・アルバムテイラー・アイグスティ『Plot Armor』・最優秀劇場ミュージカル・アルバムOriginal Broadway Cast『Hell’s Kitchen』・最優秀カントリー・パフォーマンス(ソロ)クリス・ステイプルトン「It Takes a Woman」・最優秀カントリー・パフォーマンス(デュオ/グループ)ビヨンセ feat. マイリー・サイラス「II MOST WANTED」・最優秀カントリー・ソングケイシー・マスグレイヴス「The Architect」・最優秀カントリー・アルバムビヨンセ『COWBOY CARTER』・最優秀アメリカン・ルーツ・パフォーマンスシエラ・フェレル「Lighthouse」・最優秀アメリカーナ・パフォーマンスシエラ・フェレル「American Dreaming」・最優秀アメリカン・ルーツ・ソングシエラ・フェレル「American Dreaming」・最優秀アメリカーナ・アルバムシエラ・フェレル『Trail of Flowers』・最優秀ブルーグラス・アルバムビリー・ストリングス『Live Vol. 1』・最優秀トラディショナル・ブルース・アルバムThe Taj Mahal Sextet『Swingin’ Live at the Church in Tulsa』・最優秀コンテンポラリー・ブルース・アルバムルーシー・フォスター『Mileage』・最優秀フォーク・アルバムギリアン・ウェルチ&デヴィッド・ローリングス『Woodland』・最優秀リージョナル・ルーツ・ミュージック・アルバムカラニ・ペア『Kuini』・最優秀ゴスペル・パフォーマンス/楽曲Tasha Cobbs Leonard, Erica Campbell & Israel Houghton Featuring Jonathan McReynolds & Jekalyn Carr「One Hallelujah」・最優秀コンテンポラリー・クリスチャン・ミュージック・パフォーマンス/楽曲シー・シー・ワイナンズ「That’s My King」・最優秀ゴスペル・アルバムシー・シー・ワイナンズ『More Than This』・最優秀コンテンポラリー・クリスチャン・ミュージック・アルバムDOE『Heart of a Human』・最優秀ルーツ・ゴスペル・アルバムコリー・ヘンリー『Church』・最優秀ラテン・ポップ・アルバムシャキーラ『Las Mujeres Ya No Lloran』・最優秀アーバン・ミュージック・アルバムResidente『LAS LETRAS YA NO IMPORTAN』・最優秀ラテン・ロック/オルタナティブ・アルバムRawayana『¿Quién trae las cornetas?』・最優秀メキシカン・ミュージック・アルバムカーリン・レオン『Boca Chueca, Vol. 1』・最優秀トロピカル・ラテン・アルバムトニー・スッカル、ミミ・スッカル『Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional)』・最優秀グローバル・ミュージック・パフォーマンスシーラ・E feat. グロリア・エステファン&ミミ・スッカル「Bemba Colorá」・最優秀アフリカン・ミュージック・パフォーマンスTems「Love Me JeJe」・最優秀グローバル・ミュージック・アルバムMatt B feat. Royal Philharmonic Orchestra『Alkebulan II』・最優秀レゲエ・アルバムVarious Artists『Bob Marley: One Love - Music Inspired By The Film (Deluxe)』・最優秀ニューエイジ、アンビエント、チャント・アルバムウーター・ケラーマン、エル・マツモト&チャンドリカ・タンドン『Triveni』・最優秀児童用アルバムLucky Diaz and The Family Jam Band『Brillo, Brillo!』・最優秀コメディー・アルバムデイヴ・シャペル『The Dreamer』・最優秀朗読オーディオブック、ナレーション、ストリーテリング・レコーディングジミー・カーター『Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration』・最優秀映像作品サウンドトラック・アルバムブラッドリー・クーパー&ヤニック・ネゼ=セガン (London Symphony Orchestra)『Maestro: Music by Leonard Bernstein』・最優秀映像作品スコア・サウンドトラック・アルバム(映画とTVを含む)ハンス・ジマー『Dune: Part Two』・最優秀ビデオゲーム・インタラクティブメディア作品スコア・サウンドトラックウィニフレッド・フィリップス『Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord』・最優秀映像作品楽曲ジョン・バティステ「It Never Went Away (From American Symphony)」・最優秀ミュージック・ビデオケンドリック・ラマー「Not Like Us」・最優秀ミュージック・フィルムジョン・バティステ『American Symphony』・最優秀アルバム・パッケージチャーリーxcx『BRAT』・最優秀ボックス/スペシャル限定盤パッケージジョン・レノン『Mind Games』・最優秀アルバム解説King Oliver’s Creole Jazz Band & Various Artists『Centennial』・最優秀ヒストリカル・アルバムKing Oliver’s Creole Jazz Band & Various Artists『Centennial』・最優秀録音アルバム(ノン・クラシック)ピーター・ガブリエル『i/o』・最優秀録音アルバム(クラシック)Manfred Honeck & Pittsburgh Symphony Orchestra『Bruckner: Symphony No. 7; Bates: Resurrexit』・最優秀イマーシブ・オーディオ・アルバムピーター・ガブリエル『i/o (In-Side Mix)』・最優秀プロデューサー(クラシック)エレーヌ・マルトーネ・最優秀インストゥルメンタル・コンポジションAkropolis Reed Quintet, Pascal Le Boeuf & Christian Euman「Helena’s Theme」・優秀インストゥルメンタル/アカペラ・アレンジメントJacob Collier Featuring John Legend & Tori Kelly「Bridge Over Troubled Water」・最優秀インストゥルメンツ/ボーカル・アレンジメントsäje Featuring Regina Carter「Alma」・最優秀オーケストラ・パフォーマンスGustavo Dudamel, conductor (Los Angeles Philharmonic)「Ortiz: Revolución Diamantina」・最優秀オペラ・レコーディングEsa-Pekka Salonen, conductor; Fleur Barron, Axelle Fanyo, Nicholas Phan & Christopher Purves; Jason O’Connell, producer (San Francisco Symphony; San Francisco Symphony Chorus; Timo Kurkikangas)「Saariaho: Adriana Mater」・最優秀合唱パフォーマンスDonald Nally, conductor (The Crossing)「Ochre」・最優秀室内音楽/小編成パフォーマンスCaroline Shaw & So Percussion「Rectangles and Circumstance」・最優秀クラシック・インストゥルメンタル(ソロ)ヴィキングル・オラフソン「Bach: Goldberg Variations」・最優秀クラシック・ボーカル・アルバム(ソロ)Karen Slack, soloist; Michelle Cann, pianist『Beyond the Years - Unpublished Songs of Florence Price』・最優秀クラシック作品集Gustavo Dudamel, conductor; Dmitriy Lipay, producer「Ortiz: Revolución Diamantina」・最優秀コンテンポラリー・クラシック・コンポジションGabriela Ortiz, composer (Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale)「Ortiz: Revolución Diamantina」

『グラミー賞』は、the Recording Academyが主催し、1959年から開催されている世界最高峰の音楽賞。今年は、ビヨンセが最多11部門にノミネートされ、サブリナ・カーペンター、チャペル・ローン、テディ・スウィムズ、ベンソン・ブーンなどのブレイクアーティストが最優秀新人賞を争っており、注目が集まっていた。

(文=伊藤聡志)