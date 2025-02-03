テンジン 30L ロールトップ バックパック

株式会社ワイドトレードは2月3日（月）、カメラバッグブランド「Summit Creative」の新規取り扱いを開始したと発表。バックパックやショルダーバッグをはじめ、各種アクセサリーなども用意する。

Summit Creativeは、カメラバッグとアウトドアバッグの両方の利点を取り入れ、プロフェッショナルにも満足してもらえる製品の提供を目指したブランド。メンバーには20年以上カメラバッグの研究開発に深く携わってきた第一人者も含まれているという。

今回リリースしたのは、「メトロポリス」と「テンジン」の2シリーズ。

「メトロポリス」はファッション性とパフォーマンスを兼ね備えたバックパックタイプのカメラバッグ。「テンジン」は登山や旅行などでのユースケースを想定しており、バックパック（ジップトップ/ロールトップ）の2種類と、ショルダーバッグの1種類をラインアップする。

メトロポリス

ブラック

主にタウンユースを想定しており、ファッション性の中に快適性と機能性を維持しながら軽量化したというモデル。16L、22L、26Lの3サイズをラインアップ。希望小売価格は3万4,320円～4万3,560円。

カラーはブラック、ブルー、シャンパーニュ、オレンジの4色。

ブルー

シャンパーニュ

オレンジ

上下2気室構造を採用。下部のカメラ収納部へは、サイド（片側）と背面からアクセスできる。上部気室にアクセスするトップ部の開閉はジッパー式。

16Lモデル

背面には独立したPC収納部も用意。

本体素材には420Dのナイロン生地を使用して高い撥水性と耐摩耗性を確保。ファスナーは止水タイプを採用した。

いずれのサイズも、レインカバーとウエストベルトが付属する。

メトロポリス 16L バックパック

メトロポリス 22L バックパック

メトロポリス 26L バックパック

テンジン（バックパック）

外寸：41×26×21cm 内寸：38×24×15cm 重量：1.6kg（ウェストベルトの重量0.17kg） 容量：16L 収納ノートPCサイズ：13.3インチ 付属品：レインカバー・ウエストベルト 希望小売価格：34,320円外寸：44.5×28.5×23cm 内寸：41×27×16cm 重量：2.01kg（ウエストベルトの重量0.17kg） 容量：22L 収納ノートPCサイズ：16インチ 付属品：レインカバー・ウエストベルト 希望小売価格：38,148円外寸：49×30×23cm 内寸：46×29×16cm 重量：2.25kg（ウエストベルトの重量0.17kg） 容量：26L 収納ノートPCサイズ：16インチ 付属品：レインカバー・ウエストベルト 希望小売価格：43,560円

ジップトップタイプ・ブラック

本格的なアウトドアシーンでの使用を想定したバックパックシリーズ。トップ部の開閉方式の違いで、ジップトップとロールトップの2タイプを用意する。希望小売価格は4万6,200円～6万9,564円。

容量はジップトップが18L、25L、45Lの3モデルで、カラーはブラック、ブルー、オレンジの3色。

ジップトップタイプ・ブルー

ジップトップタイプ・オレンジ

ロールトップは30Lと50Lの2モデルで、カラーはブラック、シャンパーニュ、グリーン、オレンジの4色を用意する。

ロールトップタイプ・ブラック

ロールトップタイプ・シャンパーニュ

ロールトップタイプ・グリーン

ロールトップタイプ・オレンジ

ロールトップタイプ

上下2気室構造を採用。下部のカメラ収納部へのアクセスはサイド（片側）および背面。

18L以外のモデルはフロント面にマチが備わっており、容量の拡張が可能。衣類や小型の三脚、踏み台などを収納できるとしている。

45Lモデル

素材に420Dのナイロン生地を採用したほか、止水ファスナー、DURAFLEX製バックルを使用した。

テンジン 18L ジップ バックパック

テンジン 25L ジップ バックパック

テンジン 45L ジップ バックパック

テンジン 30L ロールトップ バックパック

テンジン 50L ロールトップ バックパック

テンジン（ショルダーバッグ）

外寸：45×26×16cm 内寸：（33＋10）×24×14cm 重量：1.9kg 容量：18L 収納ノートPCサイズ：12インチ 付属品：レインカバー・ウエストベルト・トレッキングポール取付用ゴムバンド 希望小売価格：46,200円外寸：49×29×20cm 内寸：（36＋10）×26×17cm 重量：2.3kg 容量：25L 収納ノートPCサイズ：14インチ 付属品：レインカバー・ウエストベルト・トレッキングポール取付用ゴムバンド その他：フロント拡張（5L） 希望小売価格：52,800円外寸：59×33×22cm 内寸：（41＋15）×30×19cm 重量：2.8kg 容量：45L 収納ノートPCサイズ：16インチ 付属品：レインカバー・ウエストベルト・トレッキングポール取付用ゴムバンド その他：フロント拡張（7L） 希望小売価格：67,320円外寸：53×29×20cm 内寸：（36＋10/32）×26×17cm 重量：2.35kg 容量：30L 収納ノートPCサイズ：14インチ 付属品：レインカバー・ウエストベルト・トレッキングポール取付用ゴムバンド その他：フロント拡張（5L） 希望小売価格：56,760円外寸：63×33×22cm 内寸：（41＋15/32）×30×19cm 重量：2.9kg 容量：50L 収納ノートPCサイズ：16インチ 付属品：レインカバー・ウエストベルト・トレッキングポール取付用ゴムバンド その他：フロント拡張（7L） 希望小売価格：69,564円

スタイリッシュなデザインとし、日常使いを想定したショルダータイプのカメラバッグ。4L、7L、10Lの3サイズを用意。希望小売価格は1万7,160円～2万3,760円。カラーはブラックのみ。

バッグの形状は体にフィットしやすいデザインを採用。例えば自転車に乗ったときなどに、バッグが体の前面に来ないようサポートするストラップが付属する。

別売りのボトムストラップと組み合わせると、三脚の装着が可能になる。

10Lモデル

テンジン 4L ショルダーバッグ

テンジン 7L ショルダーバッグ

テンジン 10L ショルダーバッグ

アクセサリー

テンジン アクセサリーバッグ

外寸：19×26.5×12cm 内寸：18×25×10.5cm 重量：0.6kg 容量：4L 収納タブレットサイズ：7.69インチ 付属品：レインカバー、サポートストラップ 希望小売価格：17,160円外寸：22.5×31×13cm 内寸：20.5×29.5×11.5cm 重量：0.7kg 容量：7L 収納タブレットサイズ：11インチ 付属品：レインカバー、サポートストラップ 希望小売価格：20,196円外寸：27×37×14cm 内寸：25.5×36×13cm 重量：0.93kg 容量：10L 収納タブレットサイズ：13.3インチ 付属品：レインカバー、サポートストラップ 希望小売価格：23,760円

3Lモデル

アクセサリー類を収納できる小型のアクセサリーバッグ。1L（3,300円）、2L（8,976円）、3L（1万3,464円）の3モデルを用意する。

1Lモデル

テンジン アクセサリー用モールプレート

ブラック

テンジンシリーズのバックパックに取り付けられるモールプレート。希望小売価格は5,676円。

カラーはブラック、ブルー、シャンパーニュ、グリーン、オレンジの5色。

ブルー

シャンパーニュ

グリーン

オレンジ

テンジン フロントストラップ

パーフェクトブラック

テンジンシリーズのバックパックに付属しているフロントストラップの単品。希望小売価格は1,980円。

シャンパーニュ、グリーン、ライトブルー、ライム、オレンジ、パーフェクトブラック、ピンク、パープル、イエローの9色をラインアップしており、好みのカラーに既存色からのカスタマイズが可能となっている。

グリーン

ライトブルー

ライム

オレンジ

ピンク

パープル

テンジン ボトムストラップ

テンジンシリーズのバックパックとショルダーバッグ（4Lモデル除く）に対応するボトムストラップ。希望小売価格は2,244円。

三脚、テントなどをバッグ底面に固定できるようになる。

カラーはブラック、ブルー、グリーン、オレンジの4色。

ブルー

グリーン

オレンジ

テンジン サイドストラップ

ブラック

テンジンのバックパック（ロールトップ）に対応するストラップ。ロール部をサイドで固定でき、よりスタイリッシュなシルエットにできる。希望小売価格は1,760円。

カラーはブラック、オレンジ、グリーン、シャンパーニュの4色。

オレンジ

グリーン

シャンパーニュ

スピーディーカメラクリップ

チタンカラー

メトロポリスおよびテンジンシリーズのバックパック用カメラクリップ。希望小売価格は1万404円。

ショルダーストラップやウエストベルトにカメラを固定できるようになるアイテム。

チタンカラーとオレンジの2色をラインアップする。

オレンジ

インナーアクセサリーケース

バッテリーやケーブルなど、薄手の小物類を収納できるポーチ。希望小売価格は1,716円。

メモリーカードケース

ブラック

ベルクロ式のメモリーカードケース。希望小売価格は3,432円。

カラーはブラックとオレンジの2色。

オレンジ

折り畳みウォーターボトルケース

テンジンシリーズのバックパックに対応するボトルケース。希望小売価格は3,300円。

カラーはブラックとオレンジの2色。

レインコート

オレンジ

メトロポリスやテンジンのバッグを身に着けたまま、全身をまとえるレインコート。希望小売価格は希望小売価格は4,620円。

ブラック