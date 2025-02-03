Æü¸þºä46¡¦º´¡¹ÌÚµ×Èþ¡¢º´¡¹ÌÚÈþÎè¤Î¡ÖÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×¤¬·èÄê
¡¡Æü¸þºä46¤Î13th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÂ´¶È¼Ì¿¿¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚµ×Èþ¤Èº´¡¹ÌÚÈþÎè¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46¡¦º´¡¹ÌÚÈþÎè¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡õ¿åÃå¥«¥Ã¥È
¡¡Æü¸þºä46¤Ï4·î5Æü¡¢6Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¡Ö6²óÌÜ¤Î¤Ò¤ÊÃÂº×¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£2¿Í¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ï¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤¦¡£
¡¡4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ëº´¡¹ÌÚÈþÎèÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡¢4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ëº´¡¹ÌÚµ×ÈþÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë¹âÀ¥°¦Æà¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊÌÅÓ½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46¡¦º´¡¹ÌÚÈþÎè¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡õ¿åÃå¥«¥Ã¥È
¡¡Æü¸þºä46¤Ï4·î5Æü¡¢6Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¡Ö6²óÌÜ¤Î¤Ò¤ÊÃÂº×¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£2¿Í¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ï¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤¦¡£
¡¡4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ëº´¡¹ÌÚÈþÎèÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡¢4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ëº´¡¹ÌÚµ×ÈþÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë¹âÀ¥°¦Æà¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊÌÅÓ½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£