¡í¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¡í¤ÈSNS¤Ç¥Ð¥º¤ê¤Þ¤¯¤ë¡Ø¾®°Ëâageha¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡¦À»ºÚ¡Ö»ä¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿À»ºÚ
²èÁü¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¡ª¡×¤ÈËü¥Ð¥º¡ÊX¤Ç¤¤¤¤¤Í¿ô¤¬1Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¡Ë¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡Ø¾®°Ëâageha¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ»ºÚ¡Ê¤»¤¤¤Ê¡Ë¤¬¡¢2·î3Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤7¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¡¡¹õÈ±¥Ü¥Ö¤Ç¡¢¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¡£¤³¤ì¤¬ÎáÏÂ¤Î¥Ë¥å¡¼¡¦¥®¥ã¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤ÏÀ¤³¦Ê¿ÏÂ!?
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï»£±Æ¤Î´¶ÁÛ¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
À»ºÚ¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¤Î»£±Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦À¶Á¿¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¶Á¿¤À¤±¤ÉÃËÀÌÜÀþ¤Ï°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÎÉ½¾ð¤è¤ê3ÇÜ¤°¤é¤¤¥¨¥í¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡Ø¾®°Ëâageha¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢È´·²¤¹¤®¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î²èÁü¤¬SNS¤Ç¥Ð¥º¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À»ºÚ¡¡¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈµÓ¤¬ºÙ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤¿¤Ö¤ó¹ü¤«¤éºÙ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¤Ç¤¤ëÅØÎÏ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËèÆü2ËüÊâ¤°¤é¤¤¤ÏÊâ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£Êâ¤¯¤È¥Þ¥¸¤ÇÂÀ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë¥¬¥Á¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢ÅòÁ¥¤Ë4Ê¬¿»¤«¤Ã¤Æ4Ê¬½Ð¤Æ¤Î·«¤êÊÖ¤·¤òËèÆü¥Ç¥Õ¥©¤Ç3¥»¥Ã¥È¡£Âå¼Õ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤¸¤ã¤¢¡¢ºÇ¶áSNS¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëàÉ÷Ï¤¥¥ã¥ó¥»¥ë³¦·¨á¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
À»ºÚ¡¡¤¤¤ä¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¿¥®¥ã¥ë»þÂå¤Ï¡¢É÷Ï¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¨¥¯¥¹¥Æ¤ò´¥¤«¤¹¤Î¤¬¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤Ç¡£
¡½¡½17ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿¥®¥ã¥ë¥Þ¥Þ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©
À»ºÚ¡¡Ãæ³Ø»þÂå¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤ë¥®¥ã¥ë¤ÎÀèÇÚ¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀèÇÚ¤ËÆ´¤ì¤Æ¡Ö»ä¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤¤¡¢ÆþÌç¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ãæ¿È¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ÏÆâ¸þÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡©
À»ºÚ¡¡¤Ï¤¤¡ª¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âÀ¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£»ä¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤â¥¢¥ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
À»ºÚ¡¡Á´Á³¥¢¥ê¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï½÷À¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÃËÀ¤â´Þ¤á¤Æ¡ª
¡½¡½¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢5ºÐ¤ÎÍö°¦¤Á¤ã¤ó¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©
À»ºÚ¡¡ËÜÅö¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬°é»ù¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Î°é»ù¤ÎÊý¿Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¯¼«Í³¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡×¡£¥Þ¥Þ¤À¤«¤é¤³¤¦¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦³µÇ°¤Ë¤â¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¿Æ¤È»Ò¤À¤±¤É¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´ÖÆ±»Î¤È¤·¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£5ºÐ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦Î©ÇÉ¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¸½ºß22ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡©
À»ºÚ¡¡ÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÎ¼±¤âÆÀ¤¿¤·¡¢Ç»¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤È22ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò¼«Ê¬¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢ÅØÎÏ¤ÎÊýË¡¤â³Ð¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤êÀ¸¤¤ä¤¹¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
À»ºÚ¡¡¤½¤ì¡¢¤¢¤Þ¤ê·è¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤ë¤ÈÈè¤ì¤Á¤ã¤¦¤·¡¢ÌÜÉ¸¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£ËèÆü³Ú¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²¿¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤¤Ã¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
À»ºÚ¡¡²¿»ö¤â¥·¥ó¥×¥ë¤¬°ìÈÖ¤À¤«¤é¡£²¿¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤éÄ©Àï¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢¥À¥á¤Ê¤é¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¡£½Å¤¯¹Í¤¨¤Æ¤âÌµÂÌ¤À¤·¡¢Çº¤à»þ´Ö¤Ï°ÕÌ£¤Ê¤¤¤«¤é¤¹¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
À»ºÚ¡¡Æ±°ÕÆ±°Õ¡ª¡¡¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¡£À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÀäÂÐÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡ª¡¡¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡¢»ä¤Ï»à¤Ì¤Þ¤Ç¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÌÚÂ¼Èþ´õ»Ò¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿KANANE¡ÊPUNCH¡Ë
¡üÀ»ºÚ¡Ê¤»¤¤¤Ê¡Ë¡¡
2002Ç¯3·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹162Ñ¡¡
¢þ¡Ø¾®°Ëâageha¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£1st¼Ì¿¿½¸¡Øanela¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£
¸ø¼°X¡Ú@seinaaa318¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@seinaaa_0318¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@seina3333¡Û¡¡
¸ø¼°YouTube¡Ú@seina_official¡Û¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Âçµ×ÊÝÏÂÂ§¡¡»£±Æ¡¿²£»³¥Þ¥µ¥È