¶¶ËÜ´ÄÆà¡¡26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡¡¡ÖÄ«¥É¥é»£±Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¡Ä¡×Í½Ìó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤³¤ÎÆü26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡¢¸½ºß½Ð±éÃæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Î°áÁõ»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡ÖËÜÆü26ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª³§¤µ¤ó¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤Ë´¶¼Õ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ÊúÉé¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤«¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡£¾Ð¡¡¤½¤ì¤Ï¤â¤¦ÊúÉé¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤³¤ÎÀè¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¯»ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤ËÄ«¥É¥é»£±Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯Í½Ìó¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¡ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£