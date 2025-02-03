¾®Àôº£Æü»Ò¡¡¡Öµ®Â²¤Ã¤Ý¤¤¡¢Æ´¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¡¡ºòÇ¯32Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±Ç²è¶¦±é¡¡
¡¡½÷Í¥¤Î¾®Àôº£Æü»Ò¡Ê58¡Ë¤¬2Æü¡¢TBS¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¡¦ËÜÌÚ²í¹°¤ÎÀ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡×¤«¤é¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¤¿¤Á¤Î¶â¸À¡õÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥óÂçÊü½Ð¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢±Ç²è¡Ö³¤¤ÎÄÀÌÛ¡×¤Ç32Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾®Àô¤ÈËÜÌÚ¡£¾®Àô¤Ï¡Ö1¤Ä¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¤âÀ¨¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤ÈËÜÌÚ¤Î¤¹¤´¤¯¿µ½Å¤ÊÀ³Ê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¡¢±Ç²è»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î±Ç²è¤Ë¸þ¤±¤Æ10¥¥í¸ºÎÌ¤·¤¿ËÜÌÚ¡£ÂÎ½Å´ÉÍý¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿Æü¤ËÈþÌ£¤·¤¤Êª¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤à¤¿¤á¤Ë¾®Àô¤Î±¿Å¾¤Ç¥ï¥¤¥óÈÎÇäÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ËÜÌÚ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÅ¹°÷¤Ë¼ÁÌä¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¥ï¥¤¥ó¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¾®Àô¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ïµ®Â²¤Ã¤Ý¤¤¡£Æ´¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ËÜÌÚ¤Ï¡Ö·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÇº¤Þ¤·¤¤¡×¤È²¿»ö¤Ë¤â¿µ½Å¤ÊÀ³Ê¤ËÆ¬¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£