ÌÌÀÑ¤Ï2ÇÜ ¥Ð¥¹¡¦¥¿¥¯¥·ー¤È°ìÈÌ¼Ö¤Î¥íー¥¿¥êー¤ÏÊÌ¤Ë JRÀÅ²¬±ØÆî¸ýºÆÀ°È÷¤Î´ðËÜ·×²èÈ¯É½ 2030Ç¯ÂåÁ°È¾¤Î¶¡ÍÑ³«»ÏÌÜ»Ø¤¹¡áÀÅ²¬»Ô
JRÀÅ²¬±ØÆî¸ý¤Î±ØÁ°¹¾ì¤ÎºÆÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Ï¡¢ÌÌÀÑ¤ò¸½ºß¤Î2ÇÜ¤Ë¤·¤ÆÎÙÀÜÃÏ¤Ë¾¦¶È»ÜÀß¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À´ðËÜ·×²è¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÌÌÀÑ¤Ï2ÇÜ ¥Ð¥¹¡¦¥¿¥¯¥·ー¤È°ìÈÌ¼Ö¤Î¥íー¥¿¥êー¤ÏÊÌ¤Ë JRÀÅ²¬±ØÆî¸ýºÆÀ°È÷¤Î´ðËÜ·×²èÈ¯É½ 2030Ç¯ÂåÁ°È¾¤Î¶¡ÍÑ³«»ÏÌÜ»Ø¤¹¡áÀÅ²¬»Ô
ÀÅ²¬»Ô¤ÎÆñÇÈ¶¬»Ê»ÔÄ¹¤Ï2·î3Æü¡¢»Ô¤¬¿Ê¤á¤ëJRÀÅ²¬±ØÆî¸ý¤Î±ØÁ°¹¾ì¤ÎºÆÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¶¨µÄ·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿´ðËÜ·×²è¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÀÅ²¬»Ô ÆñÇÈ¶¬»Ê»ÔÄ¹¡ä¡Ö¥Ð¥¹¤È¥¿¥¯¥·ー¤Î¤ê¤Ð¤È°ìÈÌ¼Ö¤ò´°Á´¤ËÊ¬¤±¤Þ¤¹¡×
·×²è¤Ç¤Ï¡¢ÌÌÀÑ¤ò¸½ºß¤Î2ÇÜ¤È¤·¡¢¥Ð¥¹¡¦¥¿¥¯¥·ー¤È°ìÈÌ¼Ö¤Î¥íー¥¿¥êー¤ò2¤Ä¤ËÊ¬Î¥¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìÂ¦¤ÎÎÙÀÜÃÏ¤ËÌ±´Ö¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¤Ï2·î7Æü¤«¤é3·î10Æü¤Þ¤Ç¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢»ÔÌ±¤Î°Õ¸«¤òÊç¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï´ðËÜ·×²è¤Ë´ð¤Å¤¡¢´Ø·¸¼Ô¤È¶¨µÄ¤ò·ÑÂ³¤·¡¢2030Ç¯ÂåÁ°È¾¤Î¶¡ÍÑ³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
À¸²Ö,
Ê©ÃÅ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥À¥¤¥¹,
³¤,
ºë¶Ì,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ï·¸å,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢