ºÇ¶¯´¨ÇÈ¡¡µ¤²¹9ÅÙ¤ÎÃæ¡¢ÁÎÎ·¤¬¡È¿å¹Ô¡É¤ÇÌñÊ§¤¤¡ÖÆñ¤Ê¤¯Ìñ¤Ê¤¯1Ç¯¤ò¡×¡¡¼¯»ùÅç
¤¤ç¤¦2·î3Æü¤ÏÆó½½»ÍÀáµ¤¤Î°ì¤Ä¡ÖÎ©½Õ¡×¤Ç¤¹¡£Îñ¤Î¾å¤Ç¤Ï½Õ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¹4Æü¤«¤éº£µ¨°ìÈÖ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö¼¯»ùÅç»Ô¤Î¤ª»û¤Ç¤¹¡£º£¤Îµ¤²¹¤Ï9ÅÙ¤È´¨¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¿å¤â¤«¤Ê¤êÎä¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤«¤é¤³¤Î¿å¤òÁÎÎ·¤¬¤«¤Ö¤Ã¤Æ½¤¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¹Ê¤á¹þ¤ß»Ñ¤ÎÁÎÎ·¤¿¤Á¡£¤ª·Ð¤ò¾§¤¨¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿å¹Ô¡×¤Ç¤¹¡£¿È¤òÀ¶¤á¤ë¤¿¤á¤Î½¤¹Ô¤Î1¤Ä¤Ç¡¢5Ê¬¤Û¤É¿å¤ò¤«¤Ö¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÁÎÎ·¡Ë¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç´¨¤¯¤Ê¤¤¡£²ÈÆâ°ÂÁ´¡¢¿ÈÂÎ·òÁ´¤ò1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤¡×
¡Ê¶µ²¦»û¡¦ÉÚÅÄ¹¸µÁ½»¿¦¡Ë¡ÖÆñ¤Ê¤¯Ìñ¤Ê¤¯1Ç¯¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¿È¤òÀ¶¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¿å¹Ô¤·¤¿¡×
¼¯»ùÅç»Ô¤Î3Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï12.6ÅÙ¤Ç¡¢2Æü¤è¤ê2ÅÙ°Ê¾å¡¢²¼¤¬¤ê¡¢ÆüÃæ¤Ï¤Û¤È¤ó¤Éµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤¹4Æü¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤Î¡ÖºÇ¶¯´¨ÇÈ¡×¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦