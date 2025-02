2月1日 先行配信(DMMブックス)価格: 748円(購入) 220円(レンタル)

キルタイムコミュニケーションは、柳原満月氏によるマンガ「魔法少女✕敗北裁判」第1巻の先行販売をDMMブックスにて行なっている。価格は748円で、レンタル(購入から2日間)の場合は220円。

「魔法少女✕敗北裁判」はコミックヴァルキリーにて連載中の作品。人類の希望として異界からの侵略者と戦う魔法少女は、負ければ一転「敗北裁判」に送られる。「敗北」への糾弾と嘲笑、尊厳破壊の恥辱刑が待つ法廷で、新人魔法弁護士・岬護ユゥリは「敗北」の謎を解き明かし、哀れな少女たちを救うため奔走する。

第1巻には本編第1話より第5話、及び作者による作品解説「貴族のライナーノーツ」が収録される。なお、紙書籍版は2月7日発売予定で、ゲーマーズなど各店舗では店舗特典も用意される。

□DMMブックス「魔法少女✕敗北裁判」の試し読みページ

【魔法少女✕敗北裁判】

異界からの侵略者『怪異』に対して唯一対抗できる“魔法少女”。彼女たちは

人々に勇気を与える存在でなくてはならない。人々の希望でなくてはならない。

そして──決して敗北してはならない!

重責のもと、怪異に敗れ“魔法少女”の名を穢してしまった少女たち。

彼女たちは『敗北裁判』の法廷において、痴態を晒され重罰の餌食となる…。

そんな憐れな敗北少女たちを救うため、新人魔法弁護士・岬護ユゥリが奔走する!!

(C) KILL TIME COMMUNICATION PUBLISHING Co. All Rights Reserved.