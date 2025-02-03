±ÊÀ¥Î÷¡ØJ Movie Magazine¡Ù¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬ÆÃ½¸¤ËÅÐ¾ì¡ªÀ¸¤¤ë¤³¤È¡¦É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¿¿Ùõ¤Ê¡ÖÁÛ¤¤¡×¤È¤Ï
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡ØJ Movie Magazine¥ó Vol.115¡Ù¤Ë¤Ï¡¢º´Æ£¾¡Íø¡¢¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡¢ºî´ÖÎ¶ÅÍ ¡¢Çë¸¶Íøµ× ¡¢»°»³Î¿µ±¤é¤âÅÐ¾ì¡ª
¡Ø¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥á¥â¥ïー¥ë¡¡J Movie Magazine¡¡¥¸¥§¥¤¥àー¥Óー¥Þ¥¬¥¸¥ó Vol.115¡Ù¡Ê¥ê¥¤¥É¼Ò¡Ë¤¬2·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
É½»æ¡¦´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing & Prince¡Ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥í¥ó¥°¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£
¼«Í³¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¡¢Í¾Çò¤ò¤â¤Ã¤Æ¡£¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¡¦É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¿¿Ùõ¤Ê¡ÖÁÛ¤¤¡×¤È¤Ï¡©
¢£¡ØJ Movie Magazine¥ó Vol.115¡Ù¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡ÚÉ½»æ¡Ü´¬Æ¬ÆÃ½¸¡Û
ÆÈÀê¥í¥ó¥°¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
±ÊÀ¥Î÷
¥É¥é¥Þ¡Ö¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡×
3¿Í¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤¬¸ì¤ë¡ÖÉ½¸½¼Ô¡¦±ÊÀ¥ Î÷¡×¤ÎÌ¥ÎÏ
¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Û
º´Æ£¾¡Íø ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥Ý¥í¤Î²Î¡Ù
¾¾ÁÒ³¤ÅÍ ¥É¥é¥Þ¡Ø¥Èー¥¥çー¥«¥â¥Õ¥éー¥¸¥å¥¢¥ïー¡Ù
ºî´ÖÎ¶ÅÍ ¡Ø»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù
Çë¸¶Íøµ× ¡ØÀ¤³¦À¬Éþ¤ä¤á¤¿¡Ù
»°»³Î¿µ± ¡ØÃ¯¤è¤ê¤â¤Ä¤è¤¯Êú¤¤·¤á¤Æ¡Ù
¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡ß½Å²¬Âçµ£ ¡Ø35Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿ー¡Ù
¡ÚºÇ¿·±Ç²è¥ì¥Ýー¥È¡Û
Ê¡ËÜè½»Ò¡ß¥¸¥§¥·ー ¡Ø¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡Ù
Koki, ¡Ø½÷¿À¹ßÎ×¡Ù¡ÊKoki¤Î¡Öo¡×¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥í¥ó¤¢¤ê¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë
È¬ÌÚÍ¦À¬ ¡ØËÍ¤é¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç°ì²ó¤À¤±ËâË¡¤¬»È¤¨¤ë¡Ù
¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡Û
Snow Man¡ÖSnow Man Dome Tour 2024 RAYS¡×
¥¸¥å¥Ë¥¢ ¡ÖSHOWbiz 2025¡×
¡Äand more!
½ñÀÒ¾ðÊó
2025.02.03 ON SALE
¡Ø»¨»ïÌ¾¡§¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥á¥â¥ïー¥ë¡¡J Movie Magazine¡¡¥¸¥§¥¤¥àー¥Óー¥Þ¥¬¥¸¥ó Vol.115¡Ù
¡ØJ Movie Magazine¡Ù OFFICIAL X¡ÊµìTwitter¡Ë
https://x.com/jmoviemagazine
¥É¥é¥Þ¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ktv.jp/koimuzu/
King & Prince OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/41?ima=0840
https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/