サイトウタクヤ（w.o.d.）『FLASH THE FIRST TAKE』再登場！「あなたの犬になる」を弾き語りで披露

■「大切な人のことを想って聴いてもらえたら嬉しいです」(サイトウタクヤ)

サイトウタクヤ(w.o.d.)が『FLASH THE FIRST TAKE』に再登場。

2月1日にTVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-訣別譚-』のオープニングテーマに起用された「STARS」を披露したサイトウタクヤ。

今回は、2024年10月にリリースされたメジャー1stアルバム『あい』収録の「あなたの犬になる」をアコースティックギターの弾き語りで披露。

丁寧に歌い上げ、楽曲の持つ美しいなメロディと歌詞を際立たせるパフォーマンスをぜひチェックしよう。

『FLASH THE FIRST TAKE』は、『THE FIRST TAKE』(読み:ザ・ファースト・テイク)と同じ白い空間の中でアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。

なお、w.o.d.は2月7日から「STARS」「あなたの犬になる」も収録されているアルバム『あい』のリリースワンマンツアーを開催。チケットは各種プレイガイドで発売中だ。

リリース情報

2024.10.23 ON SALE

ALBUM『あい』

