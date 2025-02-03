シンプルかつ機能的なデザインの3WAYバッグ！Notabag『Notabag Crossbody』
「Notabag(ノットアバッグ)」は『Notabag Crossbody(ノットアバッグ・クロスボディ)』の新色を2025年1月27日(月)より販売中！
Notabag『Notabag Crossbody(ノットアバッグ・クロスボディ)』
価格(税込み)：7,700円
型番 ：NTBC01CR、NTBC01NVB、NTBC01FV、NTBC01N、NTBC01CM
カラー ：カッパー、ネイビーブルー、ファーングリーン、ブラック、クリーム
仕様 ：サコッシュ、ショルダートート、手提げ
サイズ ：【サコッシュ】たて17cm×よこ28.5cm
【ショルダートート、手提げ】たて39.5cm×よこ29cm
【ストラップ】最大120cm(独立の2本を接続して使用)
【内蔵ポケット大】幅16cm 深16cm
【内蔵ポケット小】幅9cm 深16cm
カラビナ付き(固定)
重量 ：約212g
「Notabag(ノットアバッグ)」は『Notabag Crossbody(ノットアバッグ・クロスボディ)』の新色を2025年1月27日(月)より販売中です。
新しいカラーは、Copper。
全5色展開です。
■ミニマルデザインの3WAYバッグ
サコッシュ、ショルダートート、手提げ。
Notabag Crossbodyは、シンプルかつ機能的なデザインの3WAYバッグです。
コンパクトなサコッシュが、スナップボタンを外すことでショルダートートや手提げとしても使用でき、収納力が倍以上に広がります。
バッグ本体とストラップにリサイクル素材を採用しています。
その高いデザイン性が評価され、GERMAN DESIGN AWARD 2023を受賞しました。
サコッシュ
手提げ 1
手提げ 2
手提げ 3
■Notabag(ノットアバッグ)とは
2012年12月に世界最大のクラウドファンディング・プラットフォーム「Kickstarter(キックスターター)」により起業したドイツのブランドです。
「バッグとバックパックのスマートなコンビネーション」という画期的なデザインが評価を受け、「BAG & BACKPACK」はドイツの国際的デザイン賞「GERMAN DESIGN AWARD 2016」を受賞。
また、公益財団法人日本デザイン振興会主催の「2019年度グッドデザイン賞」を受賞しました。
環境先進国ドイツ発のブランドということもあり、「環境にやさしいデザイン」「環境に配慮して製造」「生産チームの労働環境へ配慮」「1％ for the Planetのメンバー」など、環境への取り組みにも力を入れています。
新鋭デザイナーとのコラボレーションや、異なる形状・ギミックのバッグ開発など、進化をつづけているブランドです。
スナップボタン
カラビナ
全5色展開
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