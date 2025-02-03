Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¾Æ¤­¤Õ¤°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª¾Æ¤­Ê¡ÀõÌî

¼Ì¿¿³ÈÂç

´ØÌç³¤¤Ï¡¢2025Ç¯1·î29Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«¤Ë¾Æ¤­¤Õ¤°ÀìÌçÅ¹¡Ö¾Æ¤­Ê¡(¤ä¤­¤Õ¤°)ÀõÌî¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£

 

¾Æ¤­Ê¡(¤ä¤­¤Õ¤°)ÀõÌî

 

 

½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5-24-3 docomo¥¿¥ï¡¼²£ 3F

ÀÊ¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 46ÀÊ(Á´ÀÊÈ¾¸Ä¼¼)

±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡¡§ Ê¿Æü¡¡¡¡16:00-22:30 (¥Õ¡¼¥ÉLO21:30¡¿¥É¥ê¥ó¥¯LO22:00)

ÅÚÆü½Ë¡¡12:00-22:30 (¥Õ¡¼¥ÉLO21:30¡¿¥É¥ê¥ó¥¯LO22:00

´ØÌç³¤¤Ï¡¢2025Ç¯1·î29Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«¤Ë¾Æ¤­¤Õ¤°ÀìÌçÅ¹¡Ö¾Æ¤­Ê¡(¤ä¤­¤Õ¤°)ÀõÌî¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡ª

 

¢£ ¿Ê²½¤¹¤ë¡ÖÀéÂÌ¥öÃ« ¾Æ¤­Ê¡ ÀõÌî¡×

2¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¡ÖÀéÂÌ¥öÃ« ¾Æ¤­Ê¡ ÀõÌî¡×¤Ç¤Ï¡¢´ØÌç³¤¤¬¸Ø¤ëÆÈ¼«¤Î½ÏÀ®µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¾Æ¤­¤Õ¤°¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£

ÆÃ¤Ë¾Æ¤­¤Õ¤°¤Î¤¢¤é¿È¤Ï¡¢É÷Ì£¡¦¿©´¶¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Âç¤Ö¤ê¤ÇÊ¬¸ü¤¯¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥«¥Ã¥È¤ÇÍÑ°Õ¡£

¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËËËÄ¥¤ì¤Ð¡¢¤Õ¤°¤Î»ÝÌ£¤¬°î¤ì½Ð¤·¡¢¾Æ¤­¤Õ¤°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÌôÌ£(¥Ý¥ó¿Ý¡¦±ö¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¦ÀÖ¤ª¤í¤·¡¦´Ú¹ñ¤ÎÀÄÅâ¿É»Ò¥×¥ë¥³¥Ã¥Á)¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢°Û¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

²Ã¤¨¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö´Å¿É¥¸¥ã¥ó¡×¡¦¡Ö±ö¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡×¤ÎÙæ¤ß¹þ¤ß¥À¥ì¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£

¡Ö´Å¿É¥¸¥ã¥ó¡×¤Ï¡¢¤´¤Þ¤ä¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ÎÉ÷Ì£¤¬Ë­¤«¤Ê´Ú¹ñÉ÷Ì£Á¹¤À¤ì¤Ç¡¢´Å¤ß¤È¥³¥¯¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£

¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¿É¤µ¤Î¤¿¤á¡¢¿É¤¤¤â¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ªµÒÍÍ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

¤â¤¦°ìÊý¤Î¡Ö±ö¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡×¤Ï¡¢¥´¥ÞÌý¤Î¹á¤ê¤È¤¿¤Ã¤×¤ê»¤¤ê¤ª¤í¤·¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤¬¸å¤ò°ú¤¯»Ý±ö¤À¤ì¡£

»öÁ°¤ËÙæ¤ß¹þ¤ó¤ÇÌ£¤òÆëÀ÷¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ú¤¤¤¿É÷Ì£¤ò¼Â¸½¡£

¢£ ¾Æ¤­¤Õ¤°¤Î¥á¥Ë¥å¡¼

 

 

Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢¾Æ¤­¤Õ¤°¥³¡¼¥¹(°û¤ßÊüÂêÉÕ¤­)¡Î12,000±ß(ÀÇ¹þ)¡Ï¤Î¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£

¡ã¥³¡¼¥¹ÆâÍÆ¡ä

ÉÕ¤­½Ð¤·¡ÎÅò°ú¤­¡Ï¡¿¤ª»É¿È2¼ïÀ¹¤ê¡Î¤Æ¤Ã¤µ¡¦¤Ö¤Ä»É¤·¡Ï¡¿ÅâÍÈ¤²¡Î¤¢¤é¿È¡¦Èé(¤È¤ª¤È¤¦¤ß)¡Ï¡¿¾Æ¤­¤Õ¤°¡Î¤¢¤é¿È¡¦¾å¿È¡¦Èé(¤È¤ª¤È¤¦¤ß)¤Î3¼ï¡¢´Å¿É¥¸¥ã¥ó¡¦±ö¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¦¥Ý¥ó¿Ý¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡Ï¡¿¤Õ¤°¼ÑÌÍ(¤Ë¤å¤¦¤á¤ó)

ÀéÂÌ¥öÃ« ¾Æ¤­Ê¡ ÀõÌî¥¤¥á¡¼¥¸

(°û¤ßÊüÂê¤Ë¤Ï¡Ö¤Ò¤ì¼ò(2ÇÕÌÜ¤«¤é¤Ï¼¡¼ò)¡¦Îä¤Ò¤ì¼ò¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÄÉ²ÃÈñÍÑ¤Ê¤¯¡¢¤ª¹¥¤­¤Ê¤ª¼ò¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¾Æ¤­¤Õ¤°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª¾Æ¤­Ê¡ÀõÌî appeared first on Dtimes.