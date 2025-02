日本からはモデルのよしあきが来場！モンブラン「ミラノファッションウィーク」

2025年1月20日(月)、ミラノ - モンブランは来季のコレクションをミラノファッションウィークで発表しました。

モンブラン「ミラノファッションウィーク」

2025年1月20日(月)、ミラノ - モンブランは来季のコレクションをミラノファッションウィークで発表。

Salone dei Tessutiにてメディア、インフルエンサー、VIPゲストを迎え、特別なブレックファスト プレビューを開催!

著名なゲストが出席したこのイベントでは、書く芸術を通した自己表現における象徴的な役割に焦点を合わせて、”The Journey”のコンセプトを探索しました。

日本からはモデルのよしあきが来場。

モンブランの世界観を堪能しました。

ショールームの中心には、紙だけで制作されたアートインスタレーション“The Tree of Writing”が設置され、モンブラン アーティスティック ディレクターのマルコ・トマセッタが選んだインスピレーション溢れる名言がのせられています。

生い茂る葉や枝がショールームを見下ろす“The Tree of Writing”は、書くというモンブランのルーツが広がり、現在のコレクションにインスピレーションを与えたように、書くことで時間と空間を超えて人々とつながり、記憶をとどめ、何世代にもわたってインスピレーションを与え続けられることを象徴しています。

メインのショールームスペースでは、マルコ・トマセッタによる2025年秋冬の新作レザーグッズを展示し、来場したゲストは上質なレザーで彩られた”The Journey”にちなんだアイテムの数々を楽しみました。

