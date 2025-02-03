·ÙÊóµé¤Î¡ÖµïºÂ¤ê´¨ÇÈ¡×¡¡Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì¡¡5Æü¤«¤é6Æü¤ÏÆÃ¤Ë·Ù²ü¤ò ¡Ô¿·³ã¡Õ
¸©Æâ¤Ï4Æü¤«¤é¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢5Æü¤«¤é6Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾¤ÎÎ©¤Á±ýÀ¸¤Ê¤É¤¬µ¯¤¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤ÏÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2·î3Æü¤Ï¡ÖÎ©½Õ¡×¡£Ä«¤Î¿·³ã»Ô¤Ï²º¤ä¤«¤Ê¶õ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îñ¤Î¾å¤Ç¤Ï½Õ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬4Æü¤«¤é¤Ï¡Ä
¡Ò¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¡²ÏÌîÃÒ°ì µ¤¾ÝËÉºÒ¾ðÊóÄ´À°´±¡Ó
¡Ö¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡×
¡Ö5Æü¤¬¤Þ¤º°ìÈÖ´í¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÎÂçÀãÍ½ÁÛ»þ¤Ë¤Ï³°½Ð¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¹µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
µ¤¾ÝÄ£¤ä¹ñ¸ò¾Ê¤Ê¤É¤Ï¶ÛµÞ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÂçÀã¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
4Æü¤«¤é¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¸©Æâ¤Ï5Æü¤«¤é6Æü¤Þ¤ÇÊ¿ÃÏ¤Ç¤â·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¡²ÏÌîÃÒ°ì µ¤¾ÝËÉºÒ¾ðÊóÄ´À°´±¡Ó
¡ÖJPCZ¡ÊÂÓ¾õ¤ÎÀã±À¡Ë¤¬´Ø·¸¤¹¤ëÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¿ôÆü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄ¹¤¯´¨µ¤¤¬µïºÂ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£²ó¤ÎÂçÀã¤ò¤â¤¿¤é¤¹´¨µ¤¤ÎÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
2022Ç¯¤ÎÂçÀã¤Ç¤ÏÄ¹²¬»Ô¤äÇðºê»Ô¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÎ©¤Á±ýÀ¸¤¬È¯À¸¡£Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï¼ÖÆâ¤ÇÉÔ°Â¤ÊÌë¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³ÆÃÏ¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·À¸³è¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¸ò¾Ê¤Ï¹ñÆ»8¹æ¤Ê¤É14¶è´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ½ËÉÅª¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤·¤Æ½¸Ãæ½üÀã¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢Â¿¤¤½ê¤Î»³±è¤¤¤Ç60¥»¥ó¥Á¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç40¥»¥ó¥Á¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢5Æü¡¢¤½¤·¤Æ6Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï»³±è¤¤¤Ç100¥»¥ó¥Á¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç70¥»¥ó¥Á¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤ä¹ñ¸ò¾Ê¤Ê¤É¤ÏÂçÀã»þ¤ÏÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ëºÝ¤Ï¿©ÎÁ¤ä´Ê°×¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤ò»ý»²¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£