¤¤ç¤¦Î©½Õ¡¡ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ë¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤â¡Ä¤¢¤¹¤«¤é¸©ÆâÂçÀã¤Î¶²¤ì¡¡ÉÙ»³
¤¤ç¤¦¤ÏÎñ¤Î¤¦¤¨¤Ç¤Ï½Õ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤µ¤ì¤ëÎ©½Õ¤Ç¤¹¡£ÉÙ»³»Ô¤Ç¤ÏÆüÃæ¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬10ÅÙ¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¡ÖËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ç½Õ°ìÈÖ¤¬¿á¤¤¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£¸å¤Ï¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¸©Æâ¤Ï¡¢¤¢¤¹¤«¤éº£½µËö¤Ë¤«¤±¤ÆÊ¿ÌîÉô¤â´Þ¤á¤ÆÂçÀã¤È¤Ê¤ëÍ½Êó¤Ç¤¹¡£Àã¤Ø¤ÎÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Î©½Õ¤Î¤¤ç¤¦¡£ÉÙ»³»Ô¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ñー¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¥Î¥È¥¦¤¬´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÉÙ»³»Ô¤Ç3·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Î9.8ÅÙ¡¢¹â²¬»ÔÉúÌÚ¤Ç2·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤Î8.4ÅÙ¤È¤Ê¤ê¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æî´ó¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¡ÖËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ç½Õ°ìÈÖ¤¬¿á¤¤¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¤è¤ê12ÆüÁá¤¤È¯É½¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»³»Ô¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°11»þ²á¤®¤ËºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®15.0¥áー¥È¥ë¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤¢¤È¸©Æâ¤Ï¼¡Âè¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å¶õ¤Ë¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó°ìÈÖ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤¢¤¹¤«¤é8Æü¤ÎÅÚÍËÆü¤´¤í¤Ë¤«¤±¤ÆÊ¿ÌîÉô¤â´Þ¤á¤ÆÂçÀã¤È¤Ê¤ëÍ½Êó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¤Î¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤½ê¤Ç¸©À¾Éô¤ÎÊ¿ÌîÉô¤Ç50¥»¥ó¥Á¸©ÅìÉô¤ÎÊ¿ÌîÉô¤Ç40¥»¥ó¥Á¡¢»³´ÖÉô¤Ç70¥»¥ó¥Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¢¤È¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ï¡¢¸©ÅìÉô¡¦À¾Éô¤È¤â¤ËÊ¿ÌîÉô¤Ç50¥»¥ó¥Á¡¢»³´ÖÉô¤Ç70¥»¥ó¥Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¢¤È¡¢6Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ï¡¢Ê¿ÌîÉô¤Ç40¥»¥ó¥Á¡¢»³´ÖÉô¤Ç70¥»¥ó¥Á¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ïº£½µËö¤Ë¤«¤±¤ÆÂ³¤¯Í½ÁÛ¤Ç¡¢¸òÄÌ¾ã³²¤Ê¤É¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Àã¤ÎÍ½Êó¤ò¼õ¤±¡¢¸©¤Ï¹ñÆ»359¹æ¤Î¾®ÌðÉô»Ô¸ÞÏº´Ý¤«¤éÀÐÀî¸©¶¤Þ¤Ç¤Î¤ª¤è¤½4¥¥í¤Î¶è´Ö¤òº£ÌëÃÙ¤¯¤«¤éÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¹ßÀã¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¹âÂ®Æ»Ï©¤È¤½¤ì¤ËÊÂ¹Ô¤¹¤ë¹ñÆ»¤òÆ±»þ¤ËÍ½ËÉÅªÄÌ¹Ô»ß¤á¤äÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ê¤É¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¶¦Æ±²ñ¸«¤ò³«¤ÂçÀã»þ¤Ë¤Ï³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º¼Ö¤Ç½Ð¤«¤±¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤Ë¥¹¥³¥Ã¥×¤ä¿©ÎÁ¡¦°ûÎÁ¡¢ÌÓÉÛ¤Ê¤É¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£