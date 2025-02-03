¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¸ø¼°X¤Î¥À¥¸¥ã¥ì¤Ë¡È¸¤Ìëºµ¡ÉÅÐ¾ì¡ª¡ÖÈ¾ÍÅ¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×2·î2Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡×¤â
¡¡¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ2·î3Æü¡¢¡ÖÈ¾ÍÅ¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤ÈÂê¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¸ø¼°X¤Ç¤ÏËèÆü¡Ö¡»¡»¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥â¥¸¥Ã¤¿¥À¥¸¥ã¥ì¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2·î2Æü¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÈ¾ÍÅ¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢2·î2Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Öµð¾¢¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÀáÊ¬¡×¤Ç¼¨º¶¤µ¤ì¤¿Ì¡²è²È¡¦¹â¶¶Î±Èþ»Ò»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡ÖÈ¾ÍÅ¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¹â¶¶Î±Èþ»Ò»á¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ö¸¤Ìëºµ¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¸¤Ìëºµ¤È¥Õ¥êー¥ì¥ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öµð¾¢¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¡£µð¾¢¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¹â¶¶Î±Èþ»Ò»á¤À¤Ã¤¿
ÀáÊ¬¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¡£¡Ö¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡×¤Î¥é¥à¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È
È¾ÍÅ¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó pic.twitter.com/ACrDGsc8PI- ¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¸ø¼° (@FRIEREN_PR) February 3, 2025
¥Õ¥êー¥ì¥ó¤¬Í·¤Ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª https://t.co/VVciaDDvhb pic.twitter.com/q7WLpQ5tL4- ¹â¶¶Î±Èþ»Ò¾ðÊó (@rumicworld1010) February 1, 2025
¥Õ¥êー¥ì¥ó¤¬ÀáÊ¬¤ËÆü¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡ª https://t.co/nGY4IxJ4Xn pic.twitter.com/XVYdc2Vcui- ¹â¶¶Î±Èþ»Ò¾ðÊó (@rumicworld1010) February 1, 2025
(C)»³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ/¾®³Ø´Û