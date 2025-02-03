²¼¿åÆ»¤Î»ÈÍÑÀ©¸Â¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»Ô¤äÄ®¤Ë¿å¤Î»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡Æ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Îµß½õÆñ¹Ò¡¡ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô
ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô¤ÇÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢ÂçÌîÃÎ»ö¤Ï4Æü¸á¸å2»þ¤«¤é¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¿å¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ò¹µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢74ºÐ¤ÎÃËÀ±¿Å¾¼ê¤¬°ÍÁ³°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÌîÃÎ»ö¤Ï3Æü¸á¸å¡¢²¼¿åÆ»´É¤Î¿å°Ì¤ò²¼¤²¤Æ¡¢´ÉÆâ¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²¼¿åÆ»¤Î»ÈÍÑÀ©¸Â¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë12¤Î»Ô¤äÄ®¤ËÂÐ¤·¡¢4Æü¸á¸å2»þ¤«¤é5»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢É÷Ï¤¤äÀöÂõ¤ÎÉÑÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ¡¢ÊÌ¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£