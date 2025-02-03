¤³¤ó¤Ê¤ÎÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¼¡À¤Âå¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¢¥Ø¥¢¥Ð¡¼¥à¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤Î¡Ú¿·ºî¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡Û£³Áª
¤ª¼êº¢²Á³Ê¤È¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¿È¶á¤Ç¹ØÆþ¤·¤ä¤¹¤¤¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¤Ï¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶¯¤¤Ì£Êý¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡×¤È¡ÖALLIE¡Ê¥¢¥ê¥£¡¼¡Ë¡×¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
🌼¤³¤ó¤Ê¤ÎÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¥·¥ßÂÐºö¤Ë¡õ¥á¥¤¥¯¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡Ú¿·ºî¥×¥Á¥×¥éUV²½¾Ñ²¼ÃÏ¡Û
¡ÚKATE¡Û¥Ý¥¤¥ó¥È¥á¥¤¥¯¤Þ¤Ç±Ç¤¨¤ë¡£¥Ï¥¤¥«¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤Ë¤¯¤¹¤Þ¤Ê¤¤¼¡À¤Âå¤Î¿·¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç
¥Ý¥¤¥ó¥È¥á¥¤¥¯¤Ë¶¯¤ß¤Î¤¢¤ë¡ÖKATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡×¤ÎÃíÌÜ¿·ºî¥³¥¹¥á¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥á¥¤¥¯¤Î¸«¤»Êý¤Þ¤Ç·×»»¤·¤¿¿·¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤ÎÂè£±ÃÆ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯1·î25ÆüÈ¯Çä¤Î¡¢¤¯¤¹¤Þ¤Ê¤¤¿§Ì£¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢È©¤Î¥¢¥é¤ò°ìÁÝ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿·¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¹¥¥ó¥á¥¤¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¢¥KATE¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¹¥¥ó¥á¥¤¥«¡¼¡×¡¡Á´£¶¿§¡¡SPF30¡¦PA+++¡¡³Æ¡ï1,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
¥á¥¤¥¯¤¬¤¤ì¤¤¤Ë±Ç¤¨¤ë¡¢¤¤Á¤ó¤È¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤¿Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤¬¿Íµ¤¤ÎÃæ¡¢Æ©ÌÀ´¶¤òµá¤á¤ÆÌÀ¤ë¤á¤Î¿§¤ò»È¤¦°ìÊý¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤ÈÈ©¤¬¤¯¤¹¤ó¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ß¤â¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ½è¤¹¤Ù¤¯¡¢ÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ï¥¤¥«¥Ð¡¼Ëì¤ÈÂù¤ê¤Î¤Ê¤¤È¯¿§¤Ç¡¢È©¤Ë¤Ê¤¸¤ß°ìÂÎ²½¤¹¤ë¡É¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¹¥¥ó¥Õ¥£¥ë¥à½èÊý¡É¤ò¼Â¸½¡£¾¯ÎÌ¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯Á¯¤ä¤«¤ËÈ¯¿§¤·¡¢¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤Î¤ËÂù¤é¤Ê¤¤¿·µ»½Ñ¡È¥Ô¥å¥¢È¯¿§Ãå¿§ºÞ¡É¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Âù¤ê¤¬¸º¤Ã¤ÆÆ©ÌÀ´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤â¤¯¤¹¤ß¤Ë¤¯¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿·µ»½Ñ¡È¥Ï¥¤¥«¥Ð¡¼ÃÆÎÏËì¡É¤Ë¤è¤êÈ©¤Î¥¥á¤äÆÌ±ú¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ¡¢¤Ä¤ë¤ó¤È¶Ñ°ì¤Ê¥«¥Ð¡¼¸ú²Ì¤ò£±ÆüÃæ»ýÂ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¥02¤ò»ÈÍÑ
¥«¥Ð¡¼ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸üÅÉ¤ê´¶¤ä¥â¥í¥â¥í¤¬¤Ç¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¿¤Ó¤Î¤è¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤È·Ú¤¤¤Ä¤±¿´ÃÏ¤¬ÅÉÉÛ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Î¤Ê¤¤·Ú¤ä¤«¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¾¯ÎÌ¤Ç¤â¤¤Á¤ó¤È´éÁ´ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¡¢ÅÉÉÛÄ¾¸å¤«¤é¥Ñ¥Ã¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¡¢Í¼Êý¤Þ¤ÇÌÓ·êÍî¤Á¤ä¥è¥ì¤Ê¤É¤Ê¤¯±ø¤¯¤Ê¤é¤º¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨¥é¥¤¥¿¡¼¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ´Þ¤à¡Ë¡£
¡ÚALLIE¡Û»ç³°Àþ¥«¥Ã¥È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Î¿§Íî¤ÁËÉ»ß¤â³ð¤¦¥Ø¥¢¥Ð¡¼¥à¡õ¥·¥ß¡¢¤½¤Ð¤«¤¹¡¢¤¯¤¹¤ß¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼
Æü¾Æ¤±»ß¤á¤Îµ¡Ç½À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èþ¤·¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖALLIE¡Ê¥¢¥ê¥£¡¼¡Ë¡×¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ø¥¢¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¯¥í¥Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£ UV ¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥° ¥Ð¡¼¥à¡×¤¬2025Ç¯2·î8Æü¤ËÅÐ¾ì¡£»ç³°Àþ¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Î¿§Íî¤Á¤Þ¤Ç¤âËÉ¤®¡¢Ä«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬Â³¤¯¥Ø¥¢¥Ð¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¢¥ALLIE¡Ö¥¯¥í¥Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£ UV ¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥° ¥Ð¡¼¥à¡×¡¡SPF50+ PA++++¡¡35g¡¡¡ï2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
È±£±ËÜ£±ËÜ¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¡¢»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤«¤éÈ±¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Î¿§Íî¤Á¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥µ¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢ÌÓÀè¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤¢¤ë¥Ä¥ä´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ±¤ÎUV¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎUV¥«¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥¢¥ê¥£¡¼¤¬»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ëÈ±¥À¥á¡¼¥¸¤È¿§Íî¤Á¤ËÃåÌÜ¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£¼Â¤ÏÂÀÍÛ¸÷¤ò£±»þ´ÖÍá¤Ó¤¿¤È¤¤Î¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Îêô¿§¤Ï£±½µ´Ö¤ÎÀöÈ±¤Ë¤è¤ë¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Îêô¿§¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¿¤Ó¤Î¤è¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç¤È¤í¤±¤Æ½Ö»þ¤Ë¥ª¥¤¥ë¾õ¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¤·¤à¤³¤È¤Ê¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¡¼¥à¤È¥ª¥¤¥ë¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤É¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¤¢¤ëÌÓÀè¤äÂ«´¶¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ð¥ó¥°¤Ê¤É¤¬ºî¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Þ¥°¥Î¥ê¥¢¡õ¥«¥·¥¹¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈÉº¤¤¡¢µ¤Ê¬¤Þ¤Ç¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡Ê¢¨¥é¥¤¥¿¡¼¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ´Þ¤à¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»ç³°Àþ¤«¤é¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥ß¡¢¤½¤Ð¤«¤¹¡¢¤¯¤¹¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿È©Çº¤ß¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¡Ö¥¯¥í¥Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£ ¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼UV B/O¡×¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¿·ÅÐ¾ì¡£
¢¥ALLIE¡Ö¥¯¥í¥Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£ ¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼UV B/O¡×¡¡SPF50+ PA++++¡¡4.2g¡ß2¡¡¡ï2,970¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡¡¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
¥·¥ß¡¢¤½¤Ð¤«¤¹¡¢¤¯¤¹¤ß¤ò¼«Á³¤ËÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¤·¤Æ¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¤âÁÆ¤Î¤Ê¤¤ÁÇÈ©´¶¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¿§Çº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÓ·ê¤äÈ©¤ÎÆÌ±ú¤Ë¤âÌ©Ãå¤·¤ÆÈ©É½ÌÌ¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤Ë»Å¾å¤²¡¢´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤â¥è¥ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥À¥Ö¥ë¥¨¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊäÀ°¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÏÌÜ¸µ¤Î¥¯¥Þ¤Ê¤É¤Î¿§¥à¥é¤ä¤¯¤¹¤ß¤òÊäÀ°¤·¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ë¡¢±£ÊÃ¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ï¥·¥ß¡¢¤½¤Ð¤«¤¹¤Ê¤É¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë»È¤¨¡¢´ÊÃ±¤ËÇº¤ßÊÌ¤Ë¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¥Ý¡¼¥Á¤ÎÃæ¤â¤«¤µÄ¥¤é¤º¤Ë¡¢¤³¤ì£±ËÜ¤ÇË»¤·¤¤¤ª½Ð¤«¤±Á°¤Ë¤µ¤µ¤Ã¤È¥á¥¤¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î´üÂÔÂç¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥¤¤·¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ãtext¡õphoto¡§Hiromi Anzai¡¡Ìä¡§¥«¥Í¥Ü¥¦²½¾ÑÉÊ¡¡0120¡Ý518¡Ý520¡ä