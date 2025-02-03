¥ä¥Þ¥ÈHD¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ë¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÅÏ¤·¡×¡¡4¡Á12·î´ü·è»»¤Ï¹õ»ú
¡¡¥ä¥Þ¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤¬3ÆüÈ¯É½¤·¤¿2024Ç¯4¡Á12·î´ü·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ1¡¦6%¸º¤Î1Ãû3445²¯±ß¡¢½ãÍø±×¤¬Æ±38¡¦5%¸º¤Î288²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½¸ÇÛ¤Î¸úÎ¨²½¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤¿·ë²Ì¡¢ÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿Ãæ´Ö·è»»¤«¤é°ìÅ¾¡¢¹õ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£25Ç¯3·î´ü¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤â¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÁ°Ç¯¤ò²¼²ó¤ë¸·¤·¤¤ÆâÍÆ¤À¡£
¡¡HD»±²¼¤Î¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤ÏÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ë¡¢Çö·¿²ÙÊª¤Ï23Ç¯10·î¤«¤é½ç¼¡¡¢¥á¡¼¥ëÊØ¤Ï24Ç¯2·î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÇÛÃ£¤ò°ÑÂ÷¡£¤À¤¬¡¢ÇÛÃ£Æü¿ô¤¬±ä¤Ó¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¸ÜµÒÎ¥¤ì¤¬µ¯¤¡¢¥á¡¼¥ëÊØ¤Î½¸²ÙÎÌ¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤«¤é84¡¦5%¸º¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂðÇÛÊØ¤Î¼è°·ÎÌ¤ÏÆ±3¡¦7%Áý¤ÎÌó15²¯¸Ä¤È·øÄ´¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¡ÊÇö·¿²ÙÊª¤È¥á¡¼¥ëÊØ¤Ë¤è¤ë¡ËÅêÈ¡¡Ê¤È¤¦¤«¤ó¡Ë¼ýÆþ¤Î¸º¾¯¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê³ßËÜÆØ»Ê¾ïÌ³¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅêÈ¡¾¦ÉÊ¤Î¶ìÀï¤¬Âç¤¤¯¶Á¤¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±47¡¦8¡ó¸º¤Î262²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Çö·¿²ÙÊª¤ÎÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ø¤ÎÇÛÃ£°ÑÂ÷¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Åö½é25Ç¯2·î¤ËÁ´ÌÌ°Ü´É¤·¡¢Î¾¼Ò¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°ìËÜ²½¤¹¤ë·×²è¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥ä¥Þ¥È¤¬2·î°Ê¹ß¤â¼«¼Ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊÂ¹Ô¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢¶¨¶È¤ò½ä¤ëÎ¾¼Ò¤ÎÂÐÎ©¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¤ÎÆüËÜÍ¹ÊØ¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ä¥Þ¥ÈHD¤Î·ªÀ´ÍøÂ¢Éû¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¶¨¶È¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡ÊÇÛÃ£¤ò¡Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÅÏ¤·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£2·î°Ê¹ß¤â¤ªµÒÍÍ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ê½¸²Ù¤·¤¿²ÙÊª¤òÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ë¡Ë¤ªÅÏ¤·¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡25Ç¯3·î´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢½ãÍø±×¤òÁ°Ç¯Èæ52¡¦2¡ó¸º¤Î180²¯±ß¤Ë¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£¡ÊÃæÂ¼·úÂÀ¡Ë