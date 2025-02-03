羊文学、今春オープンのTAKANAWA GATEWAY CITYでスペシャルライブ開催
羊文学が3月27日にオープンするTAKANAWA GATEWAY CITYにて、スペシャルライブ＜J-WAVE presents TAKANAWA GATEWAY CITY SPECIAL LIVE feat. 羊文学＞を開催することが発表となった。
◆羊文学 画像 / 動画
同スペシャルライブにはJ-me会員の応募者の中から抽選で250組500名が招待される。また、同日にTAKANAWA GATEWAY CITYの魅力発信拠点Gateway Studioにて開催されるJ-WAVE『SAISON CARD TOKIO HOT 100』の公開生放送にも羊文学がゲスト出演することが決定した。ナビゲーターのクリス・ペプラーとともに特別トークを届ける予定だ。
■＜J-WAVE presents TAKANAWA GATEWAY CITY SPECIAL LIVE feat. 羊文学＞
開場17:00／開演18:00／終演19:00(予定)
会場：東京・TAKANAWA GATEWAY Convention Center
出演： 羊文学
※J-me会員の応募者の中から抽選で250組500名を招待
※新規ご入会の方もご応募できます
※応募詳細はJ-WAVEの特設ページをご覧ください
主催： J-WAVE
共催：東日本旅客鉄道株式会社
https://www.j-wave.co.jp/jlc/jme/entry/enquete/tgc2025
■『SAISON CARD TOKIO HOT 100』公開生放送
会場：Gateway Studio
ナビゲーター：クリス・ペプラー
ゲスト：羊文学
※観覧者多数の場合、入場規制をする可能性がございます
https://www.j-wave.co.jp/original/tokiohot100/
■羊文学「声」
配信リンク：https://fcls.lnk.to/koe
■月9ドラマ『119エマージェンシーコール』
放送日時：2025年1月13日(祝/月)スタート
※毎週月曜日 21時〜21時54分
※初回30分拡大
▼キャスト
清野菜名 / 瀬戸康史 / 見上 愛 / 一ノ瀬颯 / 前原 滉 / 酒井大成 / 三浦獠太
蓮佛美沙子 / 堀内敬子 / 遠山俊也
中村ゆり / 佐藤浩市 他
▼脚本
橋本 夏 / 小柳啓伍
▼主題歌
羊文学『声』(F.C.L.S.／Sony Music Labels)
▼プロデュース
渡辺恒也
▼演出
水田成英 / 並木道子 / 丸谷俊平
▼制作協力
C.A.L
▼制作著作
フジテレビジョン
公式HP：https://www.fujitv.co.jp/119emcall/
公式X：＠drama119_cx
公式Instagram：＠drama119_cx
公式TikTok：＠drama119_cx
■＜JAPAN EXPO THAILAND 2025 Special Live Concert＞
w/ CVLTE ※2MAN LIVE
チケット：https://zipeventapp.com
関連リンク
◆羊文学 オフィシャルサイト
◆羊文学 オフィシャルX
◆羊文学 オフィシャルInstagram
◆羊文学 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆『119エマージェンシーコール』オフィシャルサイト
◆＜JAPAN EXPO THAILAND 2025＞オフィシャルサイト