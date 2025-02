10¼ïÎà°Ê¾å¤Î¸¶ºàÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Æ£²°ÆÃÀ½¤Î¥¿¥ì¤ÇÄÒ¤±¹þ¤ß¡¢¾Æ¤­¾å¤²¡ªÆ£²°¡ÖÌª½Á¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡×

藤屋は、江東区内で製造販売する製品を東京都江東区の「ふるさと納税」返礼品として取り扱いを開始。

藤屋「蜜汁チャーシュー」

商品名 :蜜汁チャーシュー

規格 :約400g/本

保存温度 :冷凍(-18℃以下)

※解凍、開封後はお早めにお召し上がりください。

原材料名 :豚肉(カナダ産)、醤油、砂糖、トマトケチャップ、酒、

オイスターソース、蜂蜜、ねり胡麻、油、ネギ、生姜、

ニンニク、山椒/調味料(アミノ酸)、増粘剤(加工でん粉)、

着色料(カラメル色素、赤色102号、黄色5号)

アレルギー物質:小麦・ごま・大豆・豚肉

賞味期限 :製造より1か年

商品名 :広東風チャーシュー

規格 :約500g/本

保存温度 :冷凍(-18℃以下)

※解凍、開封後はお早めにお召し上がりください。

原材料名 :豚肉(カナダ産)、醤油、砂糖、トマトケチャップ、酒、

ネギ、生姜、山椒

アレルギー物質:小麦・大豆・豚肉

賞味期限 :製造より1か年

藤屋は、1963年(昭和38年)港区六本木で創業、1989年(平成元年)に江東区に移転、自社工場を新設し、移転後35年経過した今でもチャーシューや北京ダックなどを生産しています。

蜜汁チャーシュー

厳選した豚肉を蜂蜜やねり胡麻などの10種類以上の原材料を使用した藤屋特製のタレで漬け込み、焼き上げた旨味あるチャーシューです。

紅色も鮮やかな商品です。

解凍後、スライスしてそのままお召し上がりになるほか、電子レンジで軽く温めても美味しく召し上がれます。

広東風チャーシュー

厳選した豚肉を藤屋特製タレに漬け込み、釜で焼き上げるのと同様なオリジナル製法で作り上げています。食品添加物は使用していません。

解凍後、スライスしてそのままお召し上がりになるほか、電子レンジで軽く温めても美味しく召し上がれます。

チャーシュー食べ比べセット

■概要

返礼品 :蜜汁チャーシュー1本(寄附金額10,000円)

広東風チャーシュー1本(寄附金額11,000円)

チャーシュー食べ比べセット各1本ずつ

(寄附金額15,000円)

提供開始日:2025年1月20日(月)

提供事業者:株式会社藤屋

