Âç¿Í¤âµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¡ª¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±½ÉÇñ»ÜÀß¡Ö¥Ù¥¹¥Ô¥Ï¥¦¥¹¡×

ベスピハウス

開業日 : 2025年2月

所在地 : 〒167-0041 東京都杉並区善福寺1-1-23

アクセス: JR中央線「西荻窪」駅 徒歩14分

定休日 : 年中無休

部屋数 : 1棟貸しのため1日1組

URL : https://shokusanbest.com/bespihouse/

ファミリー向け宿泊施設「ベスピハウス」が2025年1月24日(金)より宿泊予約を開始。

室内に数々の遊具や仕掛けがあり、家族みんなで一日中楽しめます。

■施設の特徴

●保育士さん監修!細部までこだわった室内設備

設計段階からワークショップを重ね、安全面はもちろん、どうしたらもっと楽しんでもらえるかを追求しました。

●主役はこども!でも、大人も居心地が良い

遊べるけど、なんだかおしゃれ。

色味や素材、家具・家電、大人のツボも抑えています。

こどもが遊んでいる間、プロジェクターで映画を見るもよし、畳の部屋でのんびりと本を読むもよし、素敵な時間を過ごせます。

●RC構造で防音性バッチリ

近所を気にすることなくワイワイ・ガヤガヤ・ドタバタ思い切り遊ぶことができます。

●最大9名宿泊で様々なシチュエーションに対応

遠方に住む祖父母を呼んで宿泊したり、友だちと誕生日パーティーを開いたり様々な目的で利用できます。

