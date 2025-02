ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¹ñºÝ²ñµÄ¡ªCODE BLUE 2025

CODE BLUE実行委員会は、11月18日(火)〜19日(水)にサイバーセキュリティ国際会議「CODE BLUE 2025」を開催。

CODE BLUE 2025

日時:2025年11月18日(火)〜11月19日(水)

会場:ベルサール高田馬場

(住友不動産新宿ガーデンタワーB2・1F)

主催:CODE BLUE実行委員会

運営:CODE BLUE事務局(株式会社BLUE)

言語:日英の同時通訳付き(※一部講演を除く)

形式:対面形式開催

早期割引チケットの受付は2月3日(月)から開始します。

■「CODE BLUE」について

『CODE BLUE』は、国内外のトップクラスの専門家が集う、サイバーセキュリティの国際会議です。

世界各国から著名な研究者を招へいし、最先端の研究成果の共有や交流の機会を提供するとともに、日本をはじめとするアジアの優秀な若手研究者を発掘し国際舞台へと後押しすることを目的に開催を続けています。

今回で13回目の開催となるCODE BLUE 2025は、昨年と同じベルサール高田馬場にて11月18日(火)〜19日(水)にカンファレンスが開催されます。

その他、ワークショップやコンテスト、スポンサー企業によるブース出展、ネットワーキングパーティなども予定されています。

2024年も対面形式での開催となり、オンライン配信は行いません。

なお、トレーニングの開催については現在調整中です。

<CODE BLUE 2025の特徴>

1) サイバーセキュリティを多角的に捉える最先端の研究・調査

テクニカル、サイバー犯罪対策、法律&政策、オープンソースのツール/プロジェクトの紹介(Bluebox)などの分野で最先端の講演を提供します。

他にスポンサー企業による講演(Open Talks)も実施。

日英の同時通訳も提供予定です(一部講演を除く)。

2) 多数のコンテスト・ワークショップを併催

医療機器のサイバーセキュリティをテーマとした「Biohacking Village」、自動車ハッキングのスキルを競う「Car Hacking Village」といった国際的なイベントから、スポンサー企業主催の来場者が気軽に楽しめるコンテストまで、多彩なプログラムが開催される予定です※。

※開催イベントは変更となる可能性があります。

3) 多様な参加スタイルに合わせた2種のチケットを提供

CODE BLUEでは、カンファレンスにフル参加できる「カンファレンスチケット」と、一部制限があるものの手頃な価格で購入できる「ビジターチケット」の2種類を用意されています。

それぞれのチケットの違いは下記の表で確認してください。

表 カンファレンスチケットとビジターチケットの比較

※1 一部のコンテストやワークショップには、事前参加登録が必要なものがあります。

※2 アーカイブ動画は、講演者の許可を得たもののみ公開されます。

なお、先行視聴期間終了後に一般公開されます。

4) 次世代育成の取り組みも

CODE BLUEでは一般の講演募集(CFP)に加え、25歳以下の若い技術者・研究者を対象としたU25枠も設けています。

厳正な審査を行い、優れた講演者には研究開奨励金を授与しています。

また、運営においては多数の学生スタッフを採用し、国際会議を実感してもらうとともに、学生同士の交流にも寄与しています。

なお、CFPや学生スタッフ募集の詳細については、後日発表しました。

お得な早期割引のカンファレンスチケットおよびビジターチケット登録受付は、2月3日(月)から開始となります。

CODE BLUE 2024の様子

参加費:

1. カンファレンスチケット

(ネットワーキングパーティ参加費を含む、全エリア入場可能)

早期割引 78,000円(税込):〜4月30日(水)

一般 98,000円(税込):5月1日(木)〜11月11日(火)

当日 128,000円(税込):11月18日(火)〜11月19日(水)当日会場にて

2. ビジターチケット

(入場エリアの制限や、ネットワーキングパーティへの参加不可などの制約あり)

早期割引 18,000円(税込):〜4月30日(水)

一般 28,000円(税込):5月1日(木)〜11月11日(火)

当日 32,000円(税込):11月18日(火)〜11月19日(水)当日会場にて

事前参加登録:公式サイトのRegistrationのページよりご登録ください。

(日本語) https://codeblue.jp/registration/

