Ä¹ºêÎ¹¹Ô¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¡ª¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹Ä¹ºê¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¡ÖÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼À©ºîÂÎ¸³ ¡×

ガーデンテラス長崎ホテル&リゾートでは、気軽にガラス細工の制作体験が出来る「世界に一つアクセサリー制作体験〜カラフルガラス工房〜」を販売開始しました。

ガーデンテラス長崎ホテル&リゾート「世界に一つアクセサリー制作体験 」

期間:2025年2月1日(土)〜

時間:16:00〜19:00/12:00〜15:00(連泊のお客様向け)

※所要時間は約20分〜45分

定員:1名様〜 ※小学校高学年以上が対象

料金:お一人様 4,500円(税サ込)

内容:フュージング体験

※ペンダントまたはキーホルダーのどちらかを選べます。

受付:宿泊予約時または滞在中にフロントにて受付

備考:作品は後日溶かしますのでお持ち帰りできません

約1か月後の発送になります

ガーデンテラス長崎ホテル&リゾート内で、世界遺産の大浦天主堂や頭ヶ島天主堂のステンドグラスの修復工事を手掛けた、ガラス工房「瑠璃庵」のフュージング体験ができます。

心弾むカラフルな色のミルフィオリ(硝子ビーズ)の中から、好きな色・形を選び自由に配置して制作。

カラフルな硝子ビーズは種類が豊富で、デザインや配置を考えながら作る為、個性が際立ちます。

ご家族や恋人・ご友人との長崎旅行の思い出に“世界に一つだけ”の素敵なアクセサリー制作を楽しめます。

【瑠璃庵】

グラバー園登り口そばにある「瑠璃庵」は、吹きガラスとステンドグラスの技法を用いて、原料の調合からデザイン、制作までを行っています。

工房では、現代の「びいどろ吹き」である職人さんが、丹精込めてガラスに新しい命を吹き込み、日々創作に励んでいます。

工房内には様々な色や形の美しいガラス製品がずらり。

瑠璃庵の職人さんは、なんと国宝・大浦天主堂のステンドグラス修復工事を手掛けた他、公共施設などのステンドグラス制作もされています。

工房では、吹きガラスやステンドグラスの他、万華鏡、フュージング体験といったガラス制作体験ができ、職人さんが丁寧にレクチャーしてくれます。

【ガーデンテラス長崎ホテル&リゾートについて】

ガーデンテラス長崎ホテル&リゾートは、2009年7月2日に開業しました。

客室数、全36室(7つの客室タイプ)のスモール&ラグジュアリーホテル。

どのお部屋からも、日本新三大夜景に選ばれた長崎市の夜景を見ることができます。

設計は世界的建築家の隈研吾氏が手掛け、長崎の街をまるで箱庭のように一望できる絶好のロケーションと、上質感とゆとりのある空間でホテルステイを楽しめます。

宿泊者専用のクラブラウンジやサウナ・ジム、長崎港を望む全長20メートルのインフィニティプールといった魅力あふれる施設もありご滞在中は飽きさせません。

また、レストランは5店舗。

「食の宝庫」長崎の贅なる味覚を美しい長崎の景色と共に楽しめます。

【ガーデンテラス長崎ホテル&リゾート】

所在地 : 〒850-0064 長崎県長崎市秋月町2-3

アクセス: [タクシー]JR長崎駅より約15分

[バス](長崎空港から長崎駅まで)

エアポートリムジンバス(5番のりば)より約50分

下車後、タクシー又はシャトルバスにて約15分

[車]JR長崎駅より、稲佐山登山道経由で約15分

長崎空港より、長崎自動車道経由で約50分

[シャトルバス]長崎駅西口一般車乗降場より乗車、約15分

【時刻表】長崎駅発 10:30 11:30 12:30 13:30

16:00 17:00 18:00 19:00

ホテル発 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:30

16:30 17:30 18:30

駐車場 : 敷地内駐車場(200台収容可能)

