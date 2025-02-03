Ä¹ºêÎ¹¹Ô¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¡ª¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹Ä¹ºê¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¡ÖÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼À©ºîÂÎ¸³ ¡×
¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹Ä¹ºê¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢µ¤·Ú¤Ë¥¬¥é¥¹ºÙ¹©¤ÎÀ©ºîÂÎ¸³¤¬½ÐÍè¤ë¡ÖÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼À©ºîÂÎ¸³¡Á¥«¥é¥Õ¥ë¥¬¥é¥¹¹©Ë¼¡Á¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹Ä¹ºê¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¡ÖÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼À©ºîÂÎ¸³ ¡×
´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)¡Á
»þ´Ö¡§16:00¡Á19:00¡¿12:00¡Á15:00(Ï¢Çñ¤Î¤ªµÒÍÍ¸þ¤±)
¢¨½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó20Ê¬¡Á45Ê¬
Äê°÷¡§1Ì¾ÍÍ¡Á¡¡¢¨¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý
ÎÁ¶â¡§¤ª°ì¿ÍÍÍ¡¡4,500±ß(ÀÇ¥µ¹þ)
ÆâÍÆ¡§¥Õ¥å¡¼¥¸¥ó¥°ÂÎ¸³
¢¨¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤Þ¤¿¤Ï¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¼õÉÕ¡§½ÉÇñÍ½Ìó»þ¤Þ¤¿¤ÏÂÚºßÃæ¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Æ¼õÉÕ
È÷¹Í¡§ºîÉÊ¤Ï¸åÆüÍÏ¤«¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
Ìó1¤«·î¸å¤ÎÈ¯Á÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹Ä¹ºê¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢µ¤·Ú¤Ë¥¬¥é¥¹ºÙ¹©¤ÎÀ©ºîÂÎ¸³¤¬½ÐÍè¤ë¡ÖÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼À©ºîÂÎ¸³¡Á¥«¥é¥Õ¥ë¥¬¥é¥¹¹©Ë¼¡Á¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¡£
¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹Ä¹ºê¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥ÈÆâ¤Ç¡¢À¤³¦°ä»º¤ÎÂç±ºÅ·¼çÆ²¤äÆ¬¥öÅçÅ·¼çÆ²¤Î¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤Î½¤Éü¹©»ö¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡¢¥¬¥é¥¹¹©Ë¼¡ÖÎÜÍþ°Ã¡×¤Î¥Õ¥å¡¼¥¸¥ó¥°ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿´ÃÆ¤à¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¥ª¥ê(¾Ë»Ò¥Ó¡¼¥º)¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê¿§¡¦·Á¤òÁª¤Ó¼«Í³¤ËÇÛÃÖ¤·¤ÆÀ©ºî¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¾Ë»Ò¥Ó¡¼¥º¤Ï¼ïÎà¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÇÛÃÖ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éºî¤ë°Ù¡¢¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤´²ÈÂ²¤äÎø¿Í¡¦¤´Í§¿Í¤È¤ÎÄ¹ºêÎ¹¹Ô¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¡ÈÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¡É¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼À©ºî¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎÜÍþ°Ã¡Û
¥°¥é¥Ð¡¼±àÅÐ¤ê¸ý¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¡ÖÎÜÍþ°Ã¡×¤Ï¡¢¿á¤¥¬¥é¥¹¤È¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤Îµ»Ë¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¸¶ÎÁ¤ÎÄ´¹ç¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢À©ºî¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©Ë¼¤Ç¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¡Ö¤Ó¤¤¤É¤í¿á¤¡×¤Ç¤¢¤ë¿¦¿Í¤µ¤ó¤¬¡¢Ã°Àº¹þ¤á¤Æ¥¬¥é¥¹¤Ë¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤ß¡¢Æü¡¹ÁÏºî¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©Ë¼Æâ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¿§¤ä·Á¤ÎÈþ¤·¤¤¥¬¥é¥¹À½ÉÊ¤¬¤º¤é¤ê¡£
ÎÜÍþ°Ã¤Î¿¦¿Í¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¹ñÊõ¡¦Âç±ºÅ·¼çÆ²¤Î¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹½¤Éü¹©»ö¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Â¾¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹À©ºî¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©Ë¼¤Ç¤Ï¡¢¿á¤¥¬¥é¥¹¤ä¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤ÎÂ¾¡¢Ëü²Ú¶À¡¢¥Õ¥å¡¼¥¸¥ó¥°ÂÎ¸³¤È¤¤¤Ã¤¿¥¬¥é¥¹À©ºîÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¡¢¿¦¿Í¤µ¤ó¤¬ÃúÇ«¤Ë¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹Ä¹ºê¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹Ä¹ºê¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï¡¢2009Ç¯7·î2Æü¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÒ¼¼¿ô¡¢Á´36¼¼(7¤Ä¤ÎµÒ¼¼¥¿¥¤¥×)¤Î¥¹¥â¡¼¥ë¡õ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¡£
¤É¤Î¤ªÉô²°¤«¤é¤â¡¢ÆüËÜ¿·»°ÂçÌë·Ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿Ä¹ºê»Ô¤ÎÌë·Ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Àß·×¤ÏÀ¤³¦Åª·úÃÛ²È¤Î·¨¸¦¸ã»á¤¬¼ê³Ý¤±¡¢Ä¹ºê¤Î³¹¤ò¤Þ¤ë¤ÇÈ¢Äí¤Î¤è¤¦¤Ë°ìË¾¤Ç¤¤ëÀä¹¥¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¡¢¾å¼Á´¶¤È¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ç¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
½ÉÇñ¼ÔÀìÍÑ¤Î¥¯¥é¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¥µ¥¦¥Ê¡¦¥¸¥à¡¢Ä¹ºê¹Á¤òË¾¤àÁ´Ä¹20¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë»ÜÀß¤â¤¢¤ê¤´ÂÚºßÃæ¤ÏË°¤¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï5Å¹ÊÞ¡£
¡Ö¿©¤ÎÊõ¸Ë¡×Ä¹ºê¤ÎìÔ¤Ê¤ëÌ£³Ð¤òÈþ¤·¤¤Ä¹ºê¤Î·Ê¿§¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹Ä¹ºê¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¡Û
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©850-0064¡¡Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô½©·îÄ®2-3
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ ¡Î¥¿¥¯¥·¡¼¡ÏJRÄ¹ºê±Ø¤è¤êÌó15Ê¬
¡Î¥Ð¥¹¡Ï(Ä¹ºê¶õ¹Á¤«¤éÄ¹ºê±Ø¤Þ¤Ç)
¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¥ê¥à¥¸¥ó¥Ð¥¹(5ÈÖ¤Î¤ê¤Ð)¤è¤êÌó50Ê¬
²¼¼Ö¸å¡¢¥¿¥¯¥·¡¼Ëô¤Ï¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Ë¤ÆÌó15Ê¬
¡Î¼Ö¡ÏJRÄ¹ºê±Ø¤è¤ê¡¢°ðº´»³ÅÐ»³Æ»·ÐÍ³¤ÇÌó15Ê¬
Ä¹ºê¶õ¹Á¤è¤ê¡¢Ä¹ºê¼«Æ°¼ÖÆ»·ÐÍ³¤ÇÌó50Ê¬
¡Î¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¡ÏÄ¹ºê±ØÀ¾¸ý°ìÈÌ¼Ö¾è¹ß¾ì¤è¤ê¾è¼Ö¡¢Ìó15Ê¬
¡Ú»þ¹ïÉ½¡ÛÄ¹ºê±ØÈ¯¡¡10:30¡¡11:30¡¡12:30¡¡13:30
16:00¡¡17:00¡¡18:00¡¡19:00
¥Û¥Æ¥ëÈ¯¡¡10:00¡¡11:00¡¡12:00¡¡13:00¡¡14:00¡¡14:30
16:30¡¡17:30¡¡18:30
Ãó¼Ö¾ì¡¡¡§ ÉßÃÏÆâÃó¼Ö¾ì(200Âæ¼ýÍÆ²ÄÇ½)
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post Ä¹ºêÎ¹¹Ô¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¡ª¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹Ä¹ºê¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¡ÖÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼À©ºîÂÎ¸³ ¡× appeared first on Dtimes.