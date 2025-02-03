ÀÐÇË¼óÁê¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Â¹ÀµµÁ¼ÒÄ¹¤é¤ÈAI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¡ÖAI¤¬¼Â¤ËÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤ò´üÂÔ¡×
ÀÐÇË¼óÁê¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡¦Â¹ÀµµÁ²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡¢¥ª¡¼¥×¥óAI¤Î¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤é¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´±Å¡¤ÇÂ¹¼ÒÄ¹¤é¤È²ñ¤Ã¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢Ìó30Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êAI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¡§
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ä¤É¤â¤ÎÆâ³Õ¤Ï¡¢¹ñ¤Îºß¤êÊý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥½¥Õ¥È¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢AI¤¬¼Â¤ËÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È7Æü¤Ë²ñÃÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤¬AI¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤µ¤é¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¿¼¤á¡¢À¤³¦¤¬¤è¤êÊ¿ÏÂ¤ÇË¤«¤Ç°ÂÁ´¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£