¡ÚÌô»Õ»û µ×±ó¡ÚäÀ²Ð ¿¿Î¤Ð³¡¦°áÁõ¡Û¡Û
Í½Ìó³«»Ï¡§2·î4Æü11»þ
7·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§Ì¤Äê
¡ÚÌô»Õ»û µ×±ó¡ÚäÀ²Ð ¿¿Î¤Ð³¡¦°áÁõ¡Û¥É¥êー¥ß¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë ¥Ö¥ê¥¶ー¥É¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¡Û
Í½Ìó³«»Ï¡§2·î4Æü11»þ
8·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§Ì¤Äê

¡ÖÌô»Õ»û µ×±ó¡ÚäÀ²Ð ¿¿Î¤Ð³¡¦°áÁõ¡Û¡×

¡¡¥³¥È¥Ö¥­¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖÌô»Õ»û µ×±ó¡ÚäÀ²Ð ¿¿Î¤Ð³¡¦°áÁõ¡Û¡×¤ò2·î4Æü11»þ¤è¤êÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£È¯Çä¤Ï7·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¡£

¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡ÖÁÏºÌ¾¯½÷Äí±à¡×¤è¤ê¡¢¡ÖÌô»Õ»ûµ×±ó¡×¤Î¡ÖäÀ²Ð¿¿Î¤Ð³¡×°áÁõ»Ñ¤ò¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£

¡¡º£²óÆ±¼Ò¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤ÎÍ½Ìó³«»ÏÆü»þ¤ò¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÌô»Õ»ûµ×±ó¡×¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÅÏÉô·Ã»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊ¾Ò²ðÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿ËÜÀ½ÉÊ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¡Ö¥¢¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥È É±¥«¥Ã¥È¥Ý¥Ëー¥Æー¥ë¡×¤ä¡¢¥³¥È¥Ö¥­¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌô»Õ»û µ×±ó¡ÚäÀ²Ð ¿¿Î¤Ð³¡¦°áÁõ¡Û¥É¥êー¥ß¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë ¥Ö¥ê¥¶ー¥É¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¡×¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥¿ー¥¹¥¯ー¥ë µ×±ó¤ÎÌò¼Ô¾®Êª¥»¥Ã¥È¡×¤â2·î4Æü11»þ¤è¤êÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£

¡ÖÌô»Õ»û µ×±ó¡ÚäÀ²Ð ¿¿Î¤Ð³¡¦°áÁõ¡Û¥É¥êー¥ß¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë ¥Ö¥ê¥¶ー¥É¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¡×

¡Ö¥¢¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥È É±¥«¥Ã¥È¥Ý¥Ëー¥Æー¥ë¡×

¡Ö¥¢¥Õ¥¿ー¥¹¥¯ー¥ë µ×±ó¤ÎÌò¼Ô¾®Êª¥»¥Ã¥È¡×

¡Ú¡Ú#ÁÏºÌ¾¯½÷Äí±à¡Û¡ØÌô»Õ»û µ×±ó¡ÚäÀ²Ð ¿¿Î¤Ð³¡¦°áÁõ¡Û¡Ù¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤­¾Ò²ðÆ°²è¡Ú#Ìµ¸Âî°íð¥á¥¬¥í¥Þ¥ê¥¢ ¡Û¡ÃKOTOBUKIYA¡Û

(C)KOTOBUKIYA