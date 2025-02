丸竹夷が、1stフルアルバム『丸竹夷』を3月5日にリリースする。

今作にはメンバーの悩み、弱音、不安、涙、現実、闇・過去、さらには決意、希望、自信、笑顔、夢、光、未来を盛り込んだ、等身大の現役女子高生による渾身の楽曲を収録。アルバムタイトルから読み取れるように、信じられない速度で駆け抜けた結成から現在に至るまでのバンドの集大成であり、音楽に青春を捧げた自らの高校生活の集大成でもあるという。

収録曲は、すでにライブの定番曲で紅留美(Dr)のラップの煽りも聴くことのできる「サキホコレ!!」からスタートし、現役女子高生のリアルを詰め込んだ「恋をしよーよ」、莉音(Ba)の幻想的な歌詞が歌われる「夜兎」、眠れない夜に“未来の夢”を見ているという決意を歌った「あなたと夢をみる」、悲劇をモチーフにしながらも希望を提示する「光があるから」、姫花(Gt/Vo)の楽観的でユニークな歌詞が耳から離れない「ラッキーもう1本」、キャラクターソングであり人を元気にするという丸竹夷のテーマソングでもある「まねきねこ」、デビューシングルでありバンドの姿勢を決定づけた「はむはむGX」、新境地である詩的でメロディアスなバラード「海月少女」、家族愛をテーマに高揚感のあるメロディとアレンジで新たに書き下ろされたリード曲「ビキリ18」(読み:ビキリエイティーン)の全10曲。

現在のメンバーの音楽性も投影するようなバラエティに飛んだラインナップとなっており、どの曲も欠くことができないピースのようで、全体的にストーリーになっているかのような作品となっている。

また、初回限定盤(CD+DVD)はデジパック仕様に。DVDには2024年12月23日に渋谷CHELSEA HOTELにて開催された『丸竹夷 LIVE TOUR 2024 ~Go to the GALAXY~』東京公演の模様が収録される。

本情報とあわせて、アルバムの詳細、ジャケット写真、新アーティスト写真も公開。なお、3月22日~23日に京都劇場にて行われるホールワンマンライブ2デイズのチケット一般販売も開始されている。

(文=リアルサウンド編集部)