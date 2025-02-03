¡Ú¥»¥ê¥¨AÃË»ÒÆüËÜ¿Í¤Þ¤È¤á¡Û¿â¿åÍ¥²ê¤¬º£¥·ー¥º¥ó½é¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¥Õ¥ë½Ð¾ì¤«¤é13ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²MVP¤ò³ÍÆÀ¡ª ÀÐÀî¤â°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ìー¤Ç¥Áー¥àºÇÂ¿14ÅÀ³ÍÆÀ¤·¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£ÂçÄÍ¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤·Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö¤Î2·î3Æü¤Ë¡¢¥»¥ê¥¨AÃË»Ò¤ÎÂè18Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥»¥ê¥¨AÃË»Ò¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡ËÀÐÀîÍ´´õ¡¢¥ß¥é¥Î¤ÎOHÂçÄÍÃ£Àë¤Ë²Ã¤¨¡¢Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤«¤é¥Á¥¹¥Æ¥ë¥Ê¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ëÃæ¤ÎOH¿â¿åÍ¥²ê¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Àá¡¢Á°¡¹Àá¤È¹õÀ±¤¬Â³¤¤¤¿ÀÐÀî¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¡¢Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç11°Ì¤Î¥¿ー¥é¥ó¥È¤ÈÂÐÀï¡£ÀÐÀî¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¤É¤Î¥»¥Ã¥È¤â½Ð¤À¤·¤³¤½ÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Í×½ê¤Ç¤Î¥È¥¹¤ÏÀÐÀî¤ËÂ÷¤µ¤ì´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬ºã¤¨¤ï¤¿¤êÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢ÀÐÀî¤ÏÎ¾¥Áー¥àºÇÂ¿¤Î14ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¡£¥Áー¥à¤Ï¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤ÏÏ¢ÇÔ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë16¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤ê¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÄÍ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç4¾¡13ÇÔ¤Î¥°¥í¥Ã¥¿¥Ã¥Ä¥©¥êー¥Ê¤ÈÂÐÀï¡£½ª»ÏÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢Âè1¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¤¿¥ß¥é¥Î¤ÏÂè2¥»¥Ã¥È¡¢30ÅÀÂæ¤Ë¤Î¤ëÄ¹Ãú¾ì¤Î¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢3¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ï¼è¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢4¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤Æ¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤à¡£ÂçÄÍ¤ÏÂè3¥»¥Ã¥È½ªÈ×¤È¡¢Âè5¥»¥Ã¥È½øÈ×¤Ë¼éÈ÷¸Ç¤á¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢5¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ë¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Ï¥Ñ¥¤¥×¹¶·â¤ÇÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤È¤Ê¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬½ªÈ×¤Ë¥°¥í¥Ã¥¿¥Ã¥Ä¥©¥êー¥Ê¤¬¥ß¥é¥Î¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç»ÅÎ±¤á¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ー3¤Ç¥ß¥é¥Î¤ÏÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤òÀ©¤·Ï¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤¿¿â¿å½êÂ°¤Î¥Á¥¹¥Æ¥ë¥Ê¤Ï¡¢¤¹¤°Á°¤òÁö¤ë¥â¥Ç¥Ê¤ÈÂÐÀï¡£¿â¿å¤Ïº£¥·ー¥º¥ó½é¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ê¡¢½øÈ×¤«¤éÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¡£1¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤òÀè¼è¤·¤¿¥Á¥¹¥Æ¥ë¥Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ï¼è¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢¥»¥Ã¥È¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ç¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ä¤ì¤ë¡£5¥»¥Ã¥ÈÌÜ½øÈ×¤Ë¥êー¥É¤òÃ¥¤ï¤ìÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢½ªÈ×¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡¢ºÇ¸å¤Ï¿â¿å¤Î¥µー¥Ö¤ÇÊø¤·¤ÆÆÀÅÀ¤·¥Á¥¹¥Æ¥ë¥Ê¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿â¿å¤Ï»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µー¥Ö¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤â¹×¸¥¤·¡¢½é¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·MVP¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¤ÎÂè19Àá¡¢¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï10Æü¡Ê·î¡Ë¤Î0¡§00¤Ë9°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥°¥í¥Ã¥¿¥Ã¥Ä¥©¥êー¥Ê¤È¡¢2¡§00¤Ë¥Á¥¹¥Æ¥ë¥Ê¤ÏºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿ー¥é¥ó¥È¤È¡¢3¡§00¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ï10°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ô¥¡¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¡¦ÀÐÀîÍ´´õ¡Ê¥Ú¥ëー¥¸¥ã¡Ë
vs¥¿ー¥é¥ó¥È¡Ê¡û3－0¡Ë
¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ç14ÆÀÅÀ
¡¦ÂçÄÍÃ£Àë¡Ê¥ß¥é¥Î¡Ë
vs¥°¥í¥Ã¥¿¥Ã¥Ä¥©¥êー¥Ê¡Ê¡ü2－3¡Ë
ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç1ÆÀÅÀ
¡¦¿â¿åÍ¥²ê¡Ê¥Á¥¹¥Æ¥ë¥Ê¡Ë
vs¥â¥Ç¥Ê¡Ê¡»3－2¡Ë
¥·ー¥º¥ó½é¤ÎÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç13ÆÀÅÀ¡¢MVP³ÍÆÀ